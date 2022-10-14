Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, это вполне обычный процесс. Нельзя бесконечно идти в наступление – военным тоже нужен отдых и перегруппировка сил.

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Как отмечает Черник, линия фронта несколько изменилась. Соответственно, нужно подтянуть определенные ресурсы и дополнить логистику.

Любые военные операции организуют люди. Мы тоже не сделаны из железа. Нам тоже нужна передышка, перегруппировка сил и переосмысление стратегической линии всеобщего разграничения. Нельзя бесконечно наступать,

– подчеркивает Черник.

Естественно, можно привести пример тотального пришествия русского Союза во Второй мировой войне после Сталинградской битвы. Но тут сразу стоит упомянуть, какой ценой все происходило. Во время наступления погибло множество людей. Украина не может так относиться к собственным военным – их нужно беречь.

Еще одна причина – не менее важна. Хотя враг иногда принимает нелепые решения, но он тоже учится.

Несмотря на блестящую Харьковскую, Лиманскую и Ямпольскую операции, противник переосмысливает все и учится. Как бы мы ни смеялись над их бессмысленными решениями, все же определенный процесс переосмысления фронта у них есть. И они пробуют противодействовать. А по общей численности их больше,

– отметил Черник.

Поэтому не нужно недооценивать противника. Они уже нагоняют на фронт "чмобиков", которых все равно нужно будет "перемолоть".

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