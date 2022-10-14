Путін втратив всі можливості перемогти у цій війні, заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович.

До речі Росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні та будують укріплення, – Хлань про ситуацію в місті

Чиновник припускає, що росіяни можуть кинути на Київ від білоруського кордону, мабуть, 20 тисяч людей. Все, аби змусити нас відкинути війська з району Херсонщини на Північ. Таким чином Росія намагатиметься втримати окуповану територію, але нічого не вийде.

Коли ЗСУ звільнять Херсонщину

Арестович зазначив, напередодні ЗСУ почали новий наступ на Півдні.

Найпізніше за півтора місяця ми відвоюємо Херсон. Це зламає моральний дух російських військ,

– сказав Арестович.

У розмові з Марком Фейгіним радник додав, звісно, є варіанти, що все може піти не так, як планують. Крім того, Арестович припустив, що в лютому 2023 року Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це буде його останнім кроком.

Окупанти тікають з Херсона

Українські захисники поступово звільняють населені пункти від російських окупантів. На Херсонщині загарбників вигнали з 75 міст та сіл.

Росіяни бояться наступу ЗСУ, тому евакуюють з окупованої території Херсонщини свої родини. Наприклад, з Нової Каховки відправили автобуси з родинами російських військовослужбовців.

Детальніше – британська розвідка показала, як окупанти тікають з Херсона: відео