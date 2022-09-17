Настання холодної погоди, звісно, робить життя солдатів на передовій ще більш незручним, але при цьому зима відкриває для будь-якої армії своєрідне вікно можливостей. Якщо земля достатньо промерзла після осінніх дощів, бронетехніка може пересуватися полями, що дає можливість тій чи іншій стороні проводити наступальні дії.

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Якщо ж аналізувати протистояння росії із Україною, то досвід підказує, що подекуди про затишшя взимку казати не доводилося. Яскравий тому приклад – захоплення росіянами Дебальцевого у лютому 2015 року. Крім того, повномасштабне вторгнення окупанти розпочали за геть не теплої погоди. Ба більше, напередодні початку цієї фази війни багато хто казав, що кремлю взагалі доведеться відмовитися від своїх планів захоплення України, адже потепління зробить поля непридатними для просування техніки.

Чи стихнуть бойові дії в Україні взимку?

Відповідь на питання, яке хвилює багатьох українців, залежить не тільки від погодних умов. Здебільшого все залежить від плану нашого Генштабу та ситуації у зонах бойових дій. Якщо, наприклад, загарбникам вдасться змусити лукашенка напасти на Волинь, то, звісно ж, ні про яку позиційну війну на тому напрямку не буде й мови. Те саме стосується й Півдня та Сходу, якщо путін зможе нашкребти якісь додаткові резерви та спробувати забезпечити якесь просування на тих ділянках фронтів.

Крім того, наразі ніхто не знає, на яких позиціях обидві сторони закінчать осінню фазу війни, наскільки росія та Україна зможуть підготуватися до холодів, наскільки у Сил нашої оборони буде достатньо бронетехніки та засобів знищення загарбників для ведення маневреної оборони чи тактичних контрнаступальних дій.

Неможливо напевно спрогнозувати й стан російської орди через кілька місяців. Утім, скоріш за все, він стане ще гіршим, адже вже зараз путінські вбивці відчувають певний снарядний голод, потерпають від нестачі палива та їжі. І щось підказує, що завдяки HIMARS кращою для них ситуація не стане.

Тож можливий будь-який розвиток подій, на який впливатиме багато чинників: і плани генштабів, і погода, і стан підготовки армій до зими. За одним сценарієм Україна може йти у наступ та відбивати у загарбників свої землі. За іншим – лінія фронту стабілізується, а до активізації бойові дії будуть нести окопний характер. Однак певне замороження конфлікту на зимовий час призведе до того, що росіяни зможуть покращити свої фортифікації. Це ускладнить подальше визволення територій силами оборони України у теплий період року.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зимовий період може стати переломним у звільненні українських територій.

Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше,

– зауважив президент.

Він додав, що українські захисники йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

Чим характеризуються бойові дії у зимовий час

Під час війни у холодну пору року на першому плані у будь-якої армії головну роль відіграє спорядження солдатів. Якщо країна підготувалася до заміни форми, у підрозділах роздали зимові берці, всі шари термобілизни, шапки та рукавички, кількість поворотних та безповоротних втрат через холод буде мінімальною.

Крім того, взимку набагато важче вести наступальні дії. Адже бронетехніку складно замаскувати, а також достатньо суттєво зростає витрата пального, що своєю чергою призводить до напруження логістики. До того ж бійцям у сотні разів важче "вгризатися" у промерзлу землю та окопуватися.

Загалом, згідно з військовими підручниками, взимку будь-яке командування має більш часто проводити ротації підрозділів, які перебувають на передовій, аби банально дати бійцям можливість відігрітися.

Взимку Україна матиме перевагу

Логістика та забезпечення зазвичай були болючим місцем для російської армії. Натомість екіпірування Сил оборони України є суттєво якіснішим у порівнянні з ворожим. Російські бойові частини, які намагається створити кремль, не мають жодного обладнання для зимового періоду, а замінити літній комплект вчасно – логісти навряд зможуть.

Тим паче окупанти всі свої сили кидають на підвезення боєприпасів, а не на забезпечення підрозділів. До того ж у російському генштабі досі навіть не почали замислюватися щодо заміни форми. Україна ж у свою чергу вже зараз займається вирішенням цієї проблеми – проводить перемовини із партнерами щодо постачання одягу, закуповує екіпірування самостійно.

Зауважимо, що нещодавно міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод заявив, що його країна постачатиме українській армії зимовий одяг.

Займаються цим і волонтери, які, як показала практика, подекуди можуть закривати стратегічні потреби армії.

Тож, скоріш за все, українські війська матимуть перевагу над ворогом у зимовий час. Принаймні за рахунок більш кращої комплектації кожного солдата.