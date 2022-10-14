Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, що в Україні знищили ще пів тисячі окупантів.

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Приховувати втрати все одно неможливо

Яковенко розповів, що повідомивши про втрати мобілізованих у Челябінську, посипався шквал критики, незадоволення тощо. Челябінськ – це Урал і відносно вільна зона. Тут немає такого тоталітаризму, тому й вирішили, що щось треба визнати. Те, що гибелі будуть масові, було очевидно. Тому таку інформацію будуть подавати дозовано.

Я не бачу тут нічого особливо, бо всі розуміють, що на фронті люди гинуть, і приховувати зовсім, говорячи, що ніхто не гине, тоді як люди отримують інформацію про загибель своїх близьких – це вже зовсім неможливо,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Путін має говорити лише хороше

Він продовжив, що Путін має говорити лише про хороше. Тому відповідальність за ці загибелі ляже на плечі генералів. Це вже відбувається, бо були атаки на Генштаб на міністерство оборони, тож тріщина між Путіним і військовими буде постійно наростати, бо війну ведуть генерали, й відповідальність за поразку буде на них. Військові все більше розуміють, що їх зраджують.

"Що цікаво, вони від початку були проти війни, намагались якось мінімізувати втрати, говорять, що не можна допускати оточень, відступати, не допускати ситуацій як під Херсоном чи Лиманом. Як будь-який грамотний військовий намагаються зберегти живу силу, своїх солдатів і офіцерів, бо так є шанс відвоювати території, інакше втрачаючи – ні", – зауважив Яковенко.

Це суперечить політичній логіці Путіна

Російський опозиційний журналіст додав, що це суперечить політичній логіці Путіна. Вона полягає в тому, що йому важливі успіхи й недопущення знакових втрат, як, наприклад, здача Херсона.

Суперечність між політичною логікою і військовим мистецтвом є основою тієї тріщини, яка виникла між Путіним і генералітетом,

– наголосив він.

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Зміни настроїв будуть після серйозних поразок

За словами Яковенка, деякі військові ще 24 лютого розуміли що до чого й були налаштовані проти війни. Однак Путін їх не послухав, бо це була його хвороблива ідея. Нині зміни настроїв відбудуться після серйозних поразок. Можливо, це буде здача Херсона, яка, на думку експертів з Заходу може відбутись уже протягом тижня. Можливо це буде звільнення Донбасу, не кажучи вже про Крим.

"Це буде те, що, швидше за все, викличе початок процесу краху путінського режиму", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

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