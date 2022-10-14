Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, что в Украине уничтожили еще полтысячи оккупантов.

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Скрывать потери все равно невозможно

Яковенко рассказал, что после сообщения о потерях мобилизованных в Челябинске посыпался шквал критики, недовольства и т.д. Челябинск – это Урал и относительно свободная зона. Здесь нет такого тоталитаризма, потому и решили, что что-то нужно признать. То, что гибели будут массовыми, было очевидно. Поэтому такая информация будет предоставляться дозировано.

Я не вижу здесь ничего особенно, потому что все понимают, что на фронте люди погибают, и скрывать совсем, говоря, что никто не погибает, тогда как люди получают информацию о гибели своих близких – это уж совсем невозможно,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Путин должен говорить только хорошее

Он продолжил, что Путин должен говорить только о хорошем. Поэтому ответственность за эти смерти ляжет на плечи генералов. Это уже происходит, потому что были атаки на Генштаб, на министерство обороны, так что трещина между Путиным и военными будет постоянно нарастать, потому что войну ведут генералы, и ответственность за поражение будет на них. Военные все больше понимают, что их предают.

"Что интересно, они с самого начала были против войны, пытались как-то минимизировать потери, говорят, что нельзя допускать окружения, отступать, не допускать ситуаций, как под Херсоном или Лиманом. Как любой грамотный военный пытаются сохранить живую силу, своих солдат и офицеров, потому что есть шанс отвоевать территории, иначе теряя – нет», – отметил Яковенко.

Это противоречит политической логике Путина.

Российский оппозиционный журналист добавил, что это противоречит политической логике Путина. Она заключается в том, что ему важны успехи и недопущение знаковых потерь, например, сдача Херсона.

Противоречие между политической логикой и военным искусством является основой той трещины, которая возникла между Путиным и генералитетом,

– подчеркнул он.

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Смены настроений будут после серьезных поражений

По словам Яковенко, некоторые военные еще 24 февраля понимали, что к чему, и были настроены против войны. Однако Путин их не послушал, потому что это была его болезненная идея. В настоящее время изменения настроений произойдут после серьезных поражений. Возможно, это будет сдача Херсона, которая, по мнению экспертов с Запада, может состояться уже в течение недели. Возможно, это будет освобождение Донбасса, не говоря уже о Крыме.

"Это будет то, что, скорее всего, вызовет начало процесса крушения путинского режима", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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