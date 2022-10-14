Про це кремлівський диктатор наговорив під час пресконференції в Астані, про що пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. За словами Путіна, мобілізація в Росії нібито завершиться через 2 тижні.

Зверніть увагу Скільки країн вже погодилися заснувати трибунал для Путіна

Як диктатор тепер пояснює мобілізацію

Путін заявив, що лінія фронту в Україні достатньо велика – понад 1 000 кілометрів, то ж одними контрактниками її обороняти важко. Та тут варто зауважити, що лінія фронту, на якій тривають активні бойові дії від початку повномасштабного вторгнення суттєво зменшилася, адже окупантів вибили з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, частини Житомирської області та на більшості окупованої Харківщини. Тому ці заяви Путіна абсолютно беззмістовні.

Тут варто пригадати, що обґрунтування мобілізації в Росії дивне з моменту її оголошення. 21 вересня ні Путін, ні глава міноборони Шойгу не дали точного пояснення цих дій, бо воно не дуже приємне для них – колосальні втрати. Станом на 14 жовтня вже відомо про близько 64,3 тисячі окупантів. Хоча тоді той же Шойгу казав, що втрати Росії нібито ледве сягають 6 тисяч. Тобто цифру зменшили у 10 разів.

Диктатор Путін "відзвітував" про перебіг мобілізації – мовляв, 222 тисячі осіб вже мобілізували із 300 тисяч запланованих. З них, за словами диктатора, 16 тисяч уже виконують бойові завдання, а 33 тисячі у підрозділах. Хоча вже неодноразово ми ставали свідками того, що мобілізованих без підготовки відправляли на фронт, або ті, хто отримував повістки, по кілька днів жили на вулицях чи в жахливих умовах. Та в уяві Путіна усе йде добре. Як то кажуть, паніки нема.

Потім Путін заявив, що міноборони нібито не пропонувало більше жодних додаткових заходів, тому мобілізацію буцімто за 2 тижні зупинять, бо мобілізують необхідну кількість осіб. Однак от біда – частини указу про часткову мобілізацію, а точніше, 7 пункту, так і немає у відкритому доступі. Після оголошення мобілізації, у російських ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні, з'явилася інформація про те, що насправді Кремль хоче мобілізувати 1 мільйон осіб.

Водночас рупор Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив, що мобілізація нібито завершиться через 2 тижні.

Наскільки мобілізація в Росії може вплинути на фронт

З початком мобілізації в Росії у соцмережах було чимало фото та відео, на яких видно іржаві автомати, які видають призваним, жахливі умови перебування чи навіть життя на вулиці, п'яні бійки тощо. Чимало мобілізованих буз будь-якої підготовки відправляли на фронт. Наприклад, перший російський мобілізований потрапив у полон на Харківщині 27 вересня – менш ніж за тиждень після оголошення мобілізації, хоч Путін і говорив про нібито обов'язковий військовий вишкіл для всіх.

Однак повністю знецінювати ворога не варто. Після деокупації Лиману речник Східного угруповання військ Сергій Череватий відзначив, що поки що мобілізовані не створюють особливої загрози, насамперед через кількість, яка на початку жовтня перебувала на фронті. Однак, за його словами, якщо на фронт відправити 300 тисяч чоловіків з мінімальною підготовкою, то це може створити певні перешкоди для Збройних Сил, адже мобілізовані допоможуть укріпити ворожу оборону.

Цікаво – тим часом мобілізацію можуть готувати і в Білорусі: дивіться відео