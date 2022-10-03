У Росії відсутній ресурс для забезпечення своїх військ, оскільки станом на сьогодні немає стабільної лінії фронту. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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ЗСУ матимуть перевагу на полі бою

Отже, окупанти не мають можливості утримувати якісь території, щоб закріпитися там і облаштувати оборону. Через це вони фактично не можуть забезпечити свої підрозділи усім необхідним для зимового періоду.

У такому динамічному форматі вони не зможуть повноцінно забезпечити свої війська,

– повідомив Коваленко.

"Зимовий період ще не означає, що будуть зупинені бойові дії. Збройним Силам України взагалі не треба зупиняти їх, щоб Росія не мала можливості якось відновити свій потенціал та втрати", – зауважив військовий оглядач.

Так, якщо окупанти не зможуть забезпечити усім необхідним для зимового періоду своє військо, то їхні втрати будуть все більше зростати. І Збройні Сили України матимуть перевагу на полі бою.

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Країна-агресорка перекинула на Південь України 25 тисяч загарбників, але навряд зможе забезпечити їх зимовою формою або їжею. Тож, найімовірніше, що росіяни, щоб врятувати своє нікчемне життя, будуть красти у місцевих мешканців.

Вони замерзнуть та виглядатимуть досить жалюгідно, коли будуть тікати саме з правобережної частини Херсонщини,

– зазначив військовий оглядач.

"Це досить серйозна проблема, особливо морально-психологічно, для військовослужбовців, які, крім того, що не можуть справитися з тиском з боку підрозділів противника, не можуть впоратися ще й з природними умовами. Це фактори, які також впливають на можливості підрозділів тримати оборону або здійснювати наступальні дії", – підсумував Коваленко.

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