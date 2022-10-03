Російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, ухвалило цікаве рішення. Про це повідомили у Генштаб ЗСУ.

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Як окупанти поповнюють втрати

Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області.

Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи Федеральної служби безпеки Росії,

– зазначили у відомстві.

Втрати росіян на війні в Україні

Станом на 3 жовтня ЗСУ знищили вже 60 430 бійців. За минулу добу загарбники втратили:

особового складу – приблизно 60 430 (+320) осіб;

танків – 2380 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;

артилерійських систем – 1405 одиниць;

РСЗВ – 338 (+1) одиниць;

засоби ППО – 176 одиниць;

літаків – 265 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 131 одиниця.

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