Российское военно-политическое руководство, с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава, приняло интересное решение. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Как оккупанты пополняют потери

Потери подразделений, находящихся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет полагаться на подразделения Федеральной службы безопасности России,

– отметили в ведомстве.

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По состоянию на 3 октября ВСУ уничтожили уже 60 430 бойцов. За минувшие сутки захватчики потеряли:

личного состава – примерно 60 430 (+320) человек;

танков – 2380 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;

артиллерийских систем – 1405 единиц;

РСЗО – 338 (+1) единиц;

средства ПВО – 176 единиц;

самолетов – 265 (+1) единиц;

вертолетов – 228 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;

крылатые ракеты – 246 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) единиц;

специальная техника – 131 единица.

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