Водночас більшість мобілізованих поки досі залишаються на території Росії, але ближче до кордонів з Україною. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Підготовка" мобілізованих до війни

Аналітик відзначає, що більшість мобілізованих росіян наразі проходять бойове злагодження, але зі справжньою підготовкою воно має мало спільного. Втім, в основному вони ще на території Росії.

Тобто, більшу частину цих військ Росія ще не ввела на окуповані території. Та я думаю, що вони будуть поспішати, позаяк все ж ми бачимо, наскільки погано для них складається ситуація зараз на фронті,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Відтак він вважає, що через брак сил у районах ведення активних бойових дій росіяни будуть робити все, аби пришвидшити перекидання мобілізованих.

Олександр Мусієнко про провал мобілізації в Росії: дивіться відео

Перекидання мобілізованих створює ризики

Експерт висловив переконання, що масштабні перекидання мобілізованих на фронт будуть створювати ризики для Росії, тому що серед них поширюється невдоволення їхньою мобілізацією.

Вони починають про це заявляти й публічно. Звичайно, що через ті ризики, які зараз виникають, можна все більше спостерігати, як Кремль втрачає ситуацію та керованість над процесами, що відбуваються,

– заявив аналітик.

Мовиться і про регіони, де проводять мобілізацію, так і про людей, які публічно висловлюють невдоволення через відступ російських військ і втрати позицій.

"Так і серед тих мобілізованих, які незадоволені забезпеченням, тим, що їм не дають у належній кількості зброю, одяг, форму, харчування, виплати й таке інше", – пояснив Олександр Мусієнко.

Мобілізація в Росії