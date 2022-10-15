Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. На його думку, у Білорусі зараз відбувається підготовчий захід, тобто створення бази, щоб узимку приймати особовий склад.

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Які перспективи формування ударного угруповання

Жданов зазначив, що можна припустити, що це, дійсно, реальна підготовка. Але, якщо в Білорусі вдасться сформувати таке угруповання, то це перспектива не сьогоднішнього чи завтрашнього днів. До того ж остання цифра, яка лунала щодо чисельності цього угруповання, – це 70 тисяч.

Перспективи його створення, я думаю, не раніше ніж навесні наступного року. Тому що команда, яка прибула, на мою думку, – це робоча команда, яка буде зараз готувати базу,

– сказав військовий експерт.

Він звернув увагу на гасло, під яким формують це угруповання, а саме – під гаслом створення єдиного угруповання вже союзної держави.

Тому ми з вами ще повинні почути про створення цієї держави, а вже потім це угруповання, може, буде розглядатися як її Збройні сили,

– заявив Жданов.

На його думку, відбувається підготовчий захід. Ця перша партія буде створювати базу, тобто казармено-житловий форд, щоб узимку приймати особовий склад. Адже в Білорусі зима набагато холодніша, ніж в Україні.

Що це може означати

Жданов вважає, що, якщо будуть формуватися маршові роти з гвинтівками та автоматами, то тоді це може бути маневр для відволікання й збройна провокація на кордоні Білорусі й України.

У них же немає важкого озброєння,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, навіть на відео видно, що розвантажуються тільки фури для перевезення особового складу та якихось вантажів. Але там немає бойової техніки.

Зараз Російська Федерація активно звозить людські вагони і платформи з вантажівками. І сьогодні Росія активно вивозить з Білорусі боєприпаси, техніку й озброєння, яку та знімає з довгострокового зберігання,

– сказав він.

Тому, зауважив він, складається нелогічна ситуація. Адже техніку й боєприпаси вивозять у Росію, звідки кидають на поле бою в Україні. А в Білорусь завозять особовий склад, для якого потім треба буде завезти техніку та озброєння з території Російської Федерації.

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Куди можуть вдарити з Білорусі

Жданов вважає, що теоретично на територію Білорусі впродовж певного періоду можна довезти якусь техніку. Якщо почнуть прибувати з Росії ешелони з технікою й озброєнням, тоді можна буде розуміти, які підрозділи, частини чи з'єднання там будуть формуватися, або, можливо, об'єднання.

70 тисяч – це два армійських корпуси. Це десь приблизно до 4 дивізій і може бути декілька окремих полків. І які вони будуть – мотострілецькі, танкові, артилерійські бригади? Скільки вони будуть формувати? Тоді ми будемо розмірковувати над можливостями,

– наголосив він.

На думку військового експерта, теоретично після формування вони можуть рушити в Україну з метою вторгнення. Ці війська можуть вирішувати два завдання.

Одним із них може бути напрямок Луцьк – Львів, як я на початку війни казав. Він залишається для них головним,

– заявив Жданов.

Тому що, пояснив експерт, на їхню думку, так можуть припинити постачання техніки та озброєння від Західних партнерів.

І другий напрямок не менш важливий політично для них – це відновлення наступу на Київ,

– наголосив він.

Водночас Жданов наголосив, що все це стане можливим лише за тих умов, які були вище перелічені.

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