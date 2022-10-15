Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в Беларуси сейчас проходит подготовительное мероприятие, то есть создание базы, чтобы зимой принимать личный состав.

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Какие перспективы формирования ударной группировки

Жданов отметил, что можно предположить, что это действительно реальная подготовка. Но если в Беларуси удастся сформировать такую группировку, то это перспектива не сегодняшнего или завтрашнего дней. К тому же последняя цифра, звучащая по поводу численности этой группировки, – это 70 тысяч.

Перспективы его создания, я думаю, не раньше весны следующего года. Потому что прибывшая команда – это рабочая команда, которая будет сейчас готовить базу,

– сказал военный эксперт.

Он обратил внимание на лозунг, под которым формируют эту группировку, а именно – под лозунгом создания единой группировки уже союзного государства.

Поэтому мы с вами еще должны услышать о создании этого государства, а уже потом эта группировка может рассматриваться как ее Вооруженные силы,

– заявил Жданов.

По его мнению, проходят подготовительные мероприятия. Эта первая партия будет создавать базу, то есть казарменно-жилищный форд, чтобы зимой принимать личный состав. Ведь в Беларуси зима гораздо холоднее, чем в Украине.

Что это может означать

Жданов считает, что если будут формироваться маршевые роты с винтовками и автоматами, то это может быть маневр для отвлечения и вооруженная провокация на границе Беларуси и Украины.

У них же нет тяжелого вооружения,

– заметил военный эксперт.

По его словам, даже на видео видно, что разгружаются только фуры для перевозки личного состава и грузов. Но там нет боевой техники.

Сейчас Российская Федерация активно свозит вагоны и платформы с грузовиками. И сегодня Россия активно вывозит из Беларуси боеприпасы, технику и вооружение, которую та снимает с долгосрочного хранения,

– сказал он.

Поэтому, заметил он, складывается нелогичная ситуация. Ведь технику и боеприпасы увозят в Россию, откуда бросают на поле боя в Украине. А в Беларусь завозят личный состав, для которого потом придется завезти технику и вооружение с территории Российской Федерации.

Какие перспективы формирования ударной группировки в Беларуси и куда могут ударить: смотрите видео

Куда могут ударить из Беларуси

Жданов считает, что теоретически на территорию Беларуси в течение определенного периода можно довезти какую-нибудь технику. Если начнут прибывать из России эшелоны с техникой и вооружением, тогда можно будет понимать, какие подразделения, части или соединения будут там формироваться, или, возможно, объединения.

70 тысяч – это два армейских корпуса. Это примерно до 4 дивизий и может быть несколько отдельных полков. И какие они будут – мотострелковые, танковые, артиллерийские бригады? Сколько они будут формироваться? Тогда мы будем размышлять над возможностями,

– подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, теоретически после формирования они могут отправиться в Украину с целью вторжения. Эти войска могут решать две задачи.

Одним из них может быть направление Луцк – Львов, как я в начале войны говорил. Он остается для них главным,

– заявил Жданов.

Потому что, пояснил эксперт, по их мнению, так могут прекратить поставки техники и вооружения от западных партнеров.

И второе направление не менее важно политически для них – это возобновление наступления на Киев,

– подчеркнул он.

В то же время Жданов подчеркнул, что все это станет возможным только при тех условиях, которые были вышеперечислены.

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