Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Аналитики отметили, что повторный запуск может состояться 23 – 24 ноября.

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Россия может снова запустить ракету "Орешник"

В Институте изучения войны рассказали, что Россия может осуществить дополнительные испытательные запуски подобных на "Орешник" баллистических ракет в ближайшие дни, стремясь достичь аналогичного риторического эффекта.

По сообщениям российских источников, 23 – 24 ноября планируется закрытие части воздушного пространства для проведения ракетных испытаний, хотя точный тип испытываемой ракеты,, пока не раскрывается.

Аналитики также отметили, что заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий 22 ноября предупредил, что у России, вероятно, есть в распоряжении до 10 ракет типа "Орешник" и Кремль, возможно, в будущем будет проводить тесты всех этих ракет.