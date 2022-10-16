Такое мнение 24 каналу высказал белорусский оппозиционер, заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси. Ранее сообщалось, о чем лгала пропаганда режима Лукашенко.
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Белорусы воспринимают россиян как оккупантов
Латушко рассказал, что не хотел бы оправдывать людей, которые встречают российских военных с хлебом-солью, однако это фактически женщины-военнослужащие, выполняющие приказ. Если говорить о большей части белорусского общества, то там нет народных гуляний, танцев, которые позволили бы говорить о том, что белорусское общество радуется приходу оккупационных войск на территорию Беларуси.
Мы рассматриваем это как оккупацию. Фактически повторение февраля,
– отметил белорусский оппозиционер.
Латушко о том, как в Беларуси действительно воспринимают российские войска: смотрите видео
Сценарии дальнейших действий
Заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси продолжил, что для дальнейших действий можно рассматривать несколько сценариев:
- Создание максимальной психологически информационной угрозы для ВСУ, чтобы добиться наибольшей концентрации военных на Севере.
- Возможны провокации, которые могут произойти из-за накопления достаточного количества вооруженных сил России. Однако это произойдет не раньше, чем через несколько месяцев. Тогда это может быть предпосылкой для вторжения.
- аннексия Беларуси.
"Мы понимаем, что Путину не удается получить то, что он хотел. Украина дает по зубам. Есть вариант, который его может хоть в какой-то мере удовлетворить – это десерт в виде нашей страны Беларуси. Это реальный вызов для белорусской государственности. Кстати, заявил и пресс-секретарь официального представителя Госдепартамента, что Беларусь фактически уступила свой суверенитет в интересах России", – отметил он.
Новости Беларуси: последние события
- В России неоднократно заявляли о намерениях передать Минску ядерное вооружение. В то же время Кремль надеется такими обещаниями получить политические дивиденды в войне против Украины.
- В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Есть вероятность, что россияне начнут формировать ударную группировку на территории этого государства.
- Россияне эшелонами вывозят белорусскую военную технику на свою территорию, некоторую уже отправляют на фронт, в том числе на Донбасс. Хотя были случаи, когда белорусы нарочно давали россиянам непригодные снаряды.