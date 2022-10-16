Такое мнение 24 каналу высказал белорусский оппозиционер, заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси. Ранее сообщалось, о чем лгала пропаганда режима Лукашенко.

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Белорусы воспринимают россиян как оккупантов

Латушко рассказал, что не хотел бы оправдывать людей, которые встречают российских военных с хлебом-солью, однако это фактически женщины-военнослужащие, выполняющие приказ. Если говорить о большей части белорусского общества, то там нет народных гуляний, танцев, которые позволили бы говорить о том, что белорусское общество радуется приходу оккупационных войск на территорию Беларуси.

Мы рассматриваем это как оккупацию. Фактически повторение февраля,

– отметил белорусский оппозиционер.

Латушко о том, как в Беларуси действительно воспринимают российские войска: смотрите видео

Сценарии дальнейших действий

Заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси продолжил, что для дальнейших действий можно рассматривать несколько сценариев:

Создание максимальной психологически информационной угрозы для ВСУ, чтобы добиться наибольшей концентрации военных на Севере.

Возможны провокации, которые могут произойти из-за накопления достаточного количества вооруженных сил России. Однако это произойдет не раньше, чем через несколько месяцев. Тогда это может быть предпосылкой для вторжения.

аннексия Беларуси.

"Мы понимаем, что Путину не удается получить то, что он хотел. Украина дает по зубам. Есть вариант, который его может хоть в какой-то мере удовлетворить – это десерт в виде нашей страны Беларуси. Это реальный вызов для белорусской государственности. Кстати, заявил и пресс-секретарь официального представителя Госдепартамента, что Беларусь фактически уступила свой суверенитет в интересах России", – отметил он.

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