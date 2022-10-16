Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, розміщення російських військ на території країни суттєво обмежує можливість роботи опозиції щодо зміни внутрішньополітичної ситуації.

До теми Європа замерзне, а українці тікають до Білорусі: про що брехала пропаганда режиму Лукашенка

Зараз з появою російських військ навіть Лукашенко не перебуватиме в безпеці. Його цілком можуть усунути й поставити на його місце російського військового чи цивільного.

Ми, оцінюючи реалії в Білорусі, протистояти навіть такій регулярній армії не в стані. Можемо робити локальні дії, як це було в березні. На сьогодні громадянському суспільству Білорусі нереально встати і воювати з російськими військами та тою системою терору, яку створив Лукашенко,

– вважає Латушко.

Чому білоруси не можуть боротися проти Лукашенка та окупантів

На думку Латушка, між Україною, де скидали Януковича та 8 років борються з окупантами, та Білоруссю нібито є велика різниця. В Україні завжди були як опозиційні регіони, так і опозиційні депутати в парламенті. А ЗМІ реально могли виступати проти влади.

В Білорусі ж немає жодного депутата, ЗМІ чи неурядової організації, яка могла б діяти проти режиму. Все нібито перебуває під тотальним контролем Лукашенка. Зараз в Білорусі кожного дня арештовують десятки людей.

За його словами, білоруси намагалися повстати у 2020 – 2021 роках. Однак тоді режиму вдалося загнати та "заасфальтувати" суспільство. Зараз реально говорити лише про локальні акції протесту.

Немає на сьогодні емоційного підйому, щоб всі разом встали і пішли проти режиму. Це проблема, яка існує всередині Білорусі. Це не означає, що все статично. Ситуація може змінитися,

– зазначив Латушко.

Зараз опозиціонери працюють над так званим "Планом перемоги", за яким збираються боротися проти режиму.

Латушко пояснив, чому білоруси поки не можуть боротися проти Лукашенка і окупантів: дивіться відео

Загроза з Білорусі: що зараз відомо