Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, размещение российских войск на территории страны существенно ограничивает возможность работы оппозиции по изменению внутриполитической ситуации.

К теме Европа замерзнет, а украинцы бегут в Беларусь: о чем лгала пропаганда режима Лукашенко

Сейчас с появлением российских войск даже Лукашенко не будет находиться в безопасности. Его вполне могут устранить и поставить на его место русского военного или гражданского.

Мы, оценивая реалии в Беларуси, противостоять даже такой регулярной армии не в состоянии. Можем делать локальные действия, как это было в марте. Сегодня гражданскому обществу Беларуси нереально встать и воевать с российскими войсками и той системой террора, которую создал Лукашенко,

– считает Латушко.

Почему белорусы не могут бороться против Лукашенко и оккупантов

По мнению Латушко, между Украиной, где свергали Януковича и 8 лет борются с оккупантами, и Беларусь якобы большая разница. В Украине всегда находились как оппозиционные регионы, так и оппозиционные депутаты в парламенте. А СМИ реально могли выступать против власти.

В Беларуси же нет ни одного депутата, СМИ или неправительственной организации, которая могла бы действовать против режима. Все вроде бы находится под тотальным контролем Лукашенко. Сейчас в Беларуси каждый день арестовывают десятки человек.

По его словам, белорусы пытались восстать в 2020-2021 годах. Однако тогда режиму удалось загнать и "заасфальтировать" общество. Сейчас реально говорить только о локальных акциях протеста.

Нет сегодня эмоционального подъема, чтобы все вместе встали и пошли против режима. Это проблема, существующая внутри Беларуси. Это не значит, что все статически. Ситуация может измениться,

– отметил Латушко.

Сейчас оппозиционеры работают над так называемым "Планом победы", за которым собираются бороться против режима.

Латушко объяснил, почему белорусы пока не могут бороться против Лукашенко и оккупантов: смотрите видео

Угроза из Беларуси: что сейчас известно