Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко . Он также отметил, что гражданских россиян, без учета военных – уже 15 тысяч человек и оккупанты планируют до конца года завезти еще 25 тысяч россиян.

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Следует также добавить, что в Мариуполь завезли преимущественно мужчин, потому что мы видим по городу и они уже никуда не планируют возвращаться.

Если мы будем исходить только из этих цифр, то до конца года получим не менее 50 тысяч россиян в Мариуполе. Что касается 130 тысяч мариупольцев, то тенденция населения стремительно уменьшается – люди уезжают и вряд ли вернутся.

– отмечает Андрющенко.

"Плюс, следует добавить высокую естественную смертность – если сосчитать условное время оккупации в 3 года, то за это время в Мариуполе украинцев просто не останется", – резюмирует он.

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Кроме того, 15 октября захватчики отвезли в Мариуполь большую часть противовоздушной обороны - комплекс "Антей". Андрющенко объяснил, что это очень мощная установка. Сейчас Украина работает над тем, чтобы узнать, где именно российские захватчики ее спрятали.

Советник главы Мариуполя рассказал, что, вероятно, оккупанты разместили комплекс на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.