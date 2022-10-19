Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Россияне пытаются стереть украинцам память, мол, их дезинформировали ранее.

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Россияне снесли памятник Жертвам Голодомора

Оккупационная администрация Мариуполя приказала снести мемориал "Жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов и политических репрессий". В драмтеатр приехал автокран и демонтировал гранитный памятник с перетянутыми лентой колосьями и колючей проволокой. После этого грузовик вывез его в неизвестном направлении.

Оккупанты планируют переработать гранит в стройматериалы. В то же время, коллаборанты оправдывают очередное варварство россиян. В частности, сотрудник Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский заявил, что на самом деле от голода больше всего пострадали не украинцы, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.

В свою очередь глава штаба организации "Молодая Республика" Евгения Кротова заявила, что мемориал якобы был символом политического дезинформирования.

Обратите внимание! Голодомор 1932 – 1933 годов – акт геноцида украинского народа путем создания искусственного массового голода. Всего уничтожили более 7 миллионов человек, преимущественно украинцев, на территории Украинской СРР и 3 миллиона украинцев за ее пределами – на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье, Казахстане. Голодомор вызвали сознательные и целенаправленные меры высшего руководства СССР во главе со Сталиным. Они были рассчитаны на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Кратко о ситуации в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе осталось 130 тысяч человек. По меньшей мере, 60 – 70% из них будут без отопления.

Россияне также понимают проблемы с отоплением в городе и активно продвигают идею так называемой эвакуации на территорию России на зимний период.

Кроме того, Андрющенко отметил, что количество россиян в городе стремительно увеличивается. По его информации, без учета военных их уже 15 тысяч. Оккупанты планируют до конца года завезти еще 25 тысяч человек.

Заметим, что захватчики пытаются делать все для зрелищной картинки. На очередном видео из оккупированного города видно, как местные часами стоят в очереди за гуманитарной помощью.

Стоит посмотреть – как сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе: видео