Коренная жительница Мариуполя Мария в рамках проекта СВОИ рассказала 24 каналу о том, сколько времени после начала вторжения ей пришлось пробыть в городе. Вместе с ней была ее семья, в том числе родители, сестра, муж и маленький годовалый ребенок.

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Жили сначала в квартире, а затем перебрались в подвал

Мария отметила, что до 8 марта она с семьей могла находиться в доме, несмотря на то, что над домом постоянно летала авиация. Единственной надеждой в то тяжелое время для семьи была молитва, однако уже 10 марта вражеская авиабомба упала во двор. Тогда семье пришлось перебраться в подвал и жить в холоде. В квартире ситуация была еще хуже.

Тогда пострадало очень много домов и погибло много людей, потому что они готовили на улице. Уже не было газа, потому что его 5 марта отключили. Нам было очень холодно, дети постоянно кричали. У нас не было ни одной спокойной ночи. Детям было постоянно холодно и они хотели есть,

– рассказывает женщина.

Чудом квартира Марии полностью уцелела. Жительница Мариуполя с грустью говорила о том, как ее дом постоянно страдал от танковых обстрелов.

О бытовых условиях и возможности эвакуации

Мария также констатировала, что люди после атаки должны были готовить еду на улице. А также искали, где можно разжечь огонь.

Первое время у семьи еще была возможность делать запасы воды. Ее они набирали в детском саду, который был через дорогу. Однако потом и такой возможности не было, поэтому приходилось делать запасы из дождевых осадков.

Затем, когда шел дождь или снег – это был праздник для меня, потому что мои тогда еще не понимали всего. Я из лужи набирала воду, мои родные поначалу не понимали и считали, что это противно. А уже потом благодарили, что я подумала об этом, потому что эта вода очень пригодилась,

– сказала Мария.

В середине марта – 15 числа – семье предложили эвакуироваться из города вместе с другими жителями, но они отказались, поскольку думали, что скоро все прекратится. В то время в Мариуполе были российские захватчики. Они рассказывали людям о том, что те могут "спать спокойно", однако это, конечно, была ложь.

Истории людей, бежавших от войны

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