О начале войны в Мариуполе, последних днях перед выездом и российские блокпосты. А также о недетских правилах и дороге в один конец для проекта СВОИ на 24 канале рассказала Лилия. Женщина вместе с 4-летним сыном и 7-летней дочерью уезжали из окруженного города в первые дни марта 2022 года.

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Лилия родилась и прожила в Мариуполе 34 года. Там она встретила любимого и вышла замуж. Впоследствии у них родились двое детей. Они построили дом и уже летом 2022 мечтали туда переехать. Но война разрушила все планы.

"Мы делили взрывы на три категории": о начале войны в Мариуполе

Каким вы помните 24 февраля?

Так получилось, что в этот день у меня должно было быть приятное событие. Ведь моему старшему ребенку исполнялось 7 лет. Но этот день мы встретили со взрывами. Конечно, хотелось заботиться о ребенке в этот день, но наши переживания были по другому поводу. 2014 год также сопровождал нас взрывами и стрельбами. Никто не думал, что это какая-то война. Все, вероятно, считали, что снова немного постреляют и все станет на свои места.

Жизнь семьи до вторжения России / Фото предоставлены Лилией

В какой момент вы поняли, что ситуация намного серьезнее, чем это было в 2014 году?

Любой из нас сейчас уже привык к цивилизации: что есть свет, вода, отопление, связь, интернет, все блага. Мне кажется, что без интернета сейчас вообще некуда. Когда через несколько дней у нас исчезло отопление, мы не очень на это обратили внимание. Ведь был еще газ, поэтому мы включали конфорки и нагревали воду. Еще жить можно было. Однако стрельба становилась все сильнее и сильнее. Я готовила раз в день. Мы делили взрывы на три категории:

когда далеко;

когда сильно слышно;

когда трясутся окна.



Война в Мариуполе / Фото из телеграма "Я – Мариуполь"

"Мы собой накрывали детей": об обстрелах и изоляции города

Когда мы садились на кухне есть с детьми, я говорила: "Когда слышите сильные взрывы, то встаете и идете в коридор". Мы все туда уходили. Мы все понимали, что нужно соблюдать правила "двух стен". Так мы прожили еще несколько дней.

1 марта у нас отключили свет. Из-за отсутствия электричества перестали работать помпы, которые подавали воду. И начала пропадать связь с Интернетом. В тот день вечером еще настроили электроснабжение буквально на несколько часов. Так мы смогли зарядить телефоны. Затем свет снова отключили, и после этого он уже не появился. Конечно, никто не знал о том, что будет.

Знаете, я каждый день думала, ну куда может быть хуже? Никогда не думала, что в 21 веке может быть такое, чтобы без каких-либо коммунальных услуг могут оставить полумиллионный город. А мы жили на краю города, ближе к Запорожской трассе. Как раз там, откуда заходили российские войска.



Вид из окна дома в Мариуполе, где жила Лилия с семьей / Фото предоставлены редакции

4 марта над нашими домами начала летать авиация. Мы поняли, что уже все… Мы накрывали собой детей. И я понимала, если меня не станет, мои дети никому не будут нужны. У нас не было связи ни с бабушками, ни с дедушками, ни с друзьями, ни с родственниками. Хотя мы все жили неподалеку, но мы не знали живы ли они, проснулись ли все. Что вообще происходит в городе, где заканчивается наша страна, а где уже какие-то другие люди пришли? Просто смотришь в окно и думаешь, а что у меня за окнами?

4 марта вечером мы решили, что с утра на следующий день будем уезжать.

Как вы объясняли детям все происходящее? И как они воспринимали это?

Я думаю, что обманывать детей не стоит. Просто как-то максимально старались их успокоить. Поскольку не работали телевизоры и телефоны, мы играли с ними в настольные игры. У нас была отличная настольная игра "Ферма". И даже четырехлетнему ребенку мы все рассказали. Каждый вечер мы сидели под фонарем и играли. Честно, когда они смеялись, это отвлекало внимание.

Мы обустроили себе одну комнату. Сняли там стеклянные и зеркальные двери из шкафа, сняли межкомнатные двери и позакрывали окна. И вот в этой комнате мы вчетвером фактически жили круглосуточно: я, муж, сын и дочь.



Комната, в которой жила вся семья / Фото предоставлено Лилией

"Когда уже сбрасывают авиабомбы, то не спасет ничего, никакой подвал"

В укрытие или в подвал не спускались?

В первые дни соседи пытались спускаться в подвал. Когда там было еще отопление и было тепло. Когда его отключили, там стало очень холодно. Знаете, никто не хочет уходить из своего дома. Мне кажется абсолютно никто. Оттуда, где тебе удобно, где ты все знаешь. Мы старались выходить максимум в коридор, если очень сильно было нужно. Если слышали стрельбу или взрывы. В подвал не ходили по простой причине – они не предназначены для этого, это не бомбоубежище для войны. Это подвалы, где проходят трубы.

90% домов в Мариуполе разрушены и повреждены. Не дай Бог, там затопило бы что-то. А когда уже сбрасывают авиабомбы, то там уже ничего не спасет, никакой подвал.

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"Я достала белую бумагу и сквозь слезы написала на ней "Дети"": о выезде из Мариуполя

Как вы уезжали из города? Были ли проблемы на блокпостах оккупантов?

5 марта мы что успели собрать, с тем и уехали. Мы выезжали по новой трассе в сторону Запорожья. Параллельно с нами люди на машинах тоже начали уезжать. При выезде из города, как мы узнали, стоял последний украинский блокпост. Наши военные провели инструкцию. Они сообщили, что дальше уже не наши. Это было 5 марта в 10:20. Нам сказали обвешать все машины белыми тряпками и белой бумагой.



Сожженные дома в Мариуполе / Фото из телеграма "Я – Мариуполь"

Знаете, все эти дни в Мариуполе я не могла плакать, но когда ты уезжаешь из города и видишь, как горят такие же девятиэтажки, в которых ты живешь... Как горит "Эпицентр", как стоят столбы дыма... У меня слезы лились ручьем. Но я достала белую бумагу и сквозь слезы написала на ней "Дети". Я просто не могла остановиться. Когда стоит уже сожженная техника… Когда мы жили в квартире, мы почти не выходили из дома. Какой-то еды нам хватало, хотя и есть, честно говоря, не хотелось.

Когда нам провели инструкцию при выезде, самая большая наша проблема была в том, что у нас почти не было бензина. Военные нам сказали, что "сегодня будет зеленый коридор с 10:00. Поэтому езжайте спокойно. Дальше ни с кем не ссорьтесь и выполняйте все, что скажут".



Пожар в соседних домах возле дома Лилии / Фото предоставлено редакции

Так и было, наверное, на первых четырех российских блокпостах, которые мы проехали. Они просто осмотрели нашу машину, спрашивали откуда и куда едем.

Нам осталось фактически 2 километра до въезда в Запорожскую область. И тут мы видим, что стоит еще один блокпост. Только там люди без техники, только с автоматами стоят и говорят: "Вы дальше никуда не едете". А в колонне на тот момент собралось около ста машин. Остановившиеся люди начали ловить связь и в Интернете прочитали, что есть "зеленый коридор", что его подтвердили. А они говорят: "У нас нет приказа пропускать кого-либо, возвращайтесь домой".

Вариантов у нас не было, поскольку мы понимали, что нам бензина не хватит. Поэтому если мы вернемся, то уже, в принципе, не выедем из Мариуполя. После этого несколько машин вернулись и доехали до первого российского блокпоста, и их тоже не пустили в город назад, сказали, что "все, там бои". И люди снова вернулись к нам, в колонну.

Единственное, что сказали на блокпосту – это то, что женщины с детьми могут проехать, а мужчины остаются здесь. Где здесь? Непонятно, потому что ничего там не было – ни палаток, ничего. Какая у них цель была? Ну, честно говоря, непонятно. То есть нас просто не пропустили дальше. Мы часа четыре там простояли. Мы не могли греть машину, потому что была все та же проблема с отсутствием бензина.

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Возле места, где был расположен этот блокпост, проходила поселковая дорога. На ней появилась машина, вероятно, Бог ее послал. Это ехал глава села Темрюк. Оно расположено буквально в 12 – 15 километрах от места, где стояли мы. И вот он с едой пришел к этим военным и говорит, подняв руки: "Здесь старики, дети, женщины". Он сказал, что в селе есть школа, и попросил, чтобы нас пустили туда переночевать, потому что уже начинало темнеть. Поначалу не хотели пускать, но что делать с нами – тоже было непонятно. И нас пустили в это село переночевать.

Наверное, нам еще повезло, что в этом селе у нас были родные, что мы ночевали не в школе, а поехали в дом. Нас было 12 человек в одной комнате. Не было ни света, ни тепла. Хотя действительно была тишина, мы не слышали выстрелов. И нам уже местные предлагали оставаться, говорили, что найдут какой-то домик. Но когда ты прожил всю жизнь в городе, думаю, каждый поймет, что хочется вернуться к своей привычной жизни.

"Детей накрывали одеялами, чтобы не видели трупы военных, разбитую технику"

Мы переночевали и собрались все на машинах в колонну у школы, которая была в этом селе. И ждали новостей о том самом "зеленом коридоре", который, как мы потом узнали, подтвердила украинская сторона. А в 11:00 российская сторона – нет. И никто не знал, что за этот час выехали гражданские, никто не знал о нашем существовании, что где-то в полях стоит колонна машин, чтобы покинуть оккупированные территории.

У одного из представителей этой колонны была связь с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко. Мы ждали обеда, чтобы нам снова подтвердили "зеленый коридор", но его снова не подтвердили.

Потом нам таки дали дорогу и сказали выезжать селами, чтобы объехать тот блокпост, где стояли представители так называемой "ДНР". Нас предупредили, чтобы мы укладывали детей на низ автомобиля и накрывали их одеялами. Там только прошли бои и была вся эта техника, трупы военных лежали, валялись прямо на дорогах. Мне кажется, что это будет трудно забыть. Потому что все это объезжать, каждое тело… Это очень тяжело.

Нас повели через Пологи и Орехов. В Пологах нас тоже куда-то заворачивали. Где-то постоянно шли бои, нашу колонну куда-то не пропускали. Когда мы выехали из Пологов, там стоял наш украинский блокпост. Когда мы подъезжали к нему, то летел самолет и начал обстрел этого блокпоста. Я понимаю, что никто не знал, что едет колонна гражданских. С самолета сбросили часть каких-то боеприпасов, а затем он ушел в сторону или на поворот. Наши военные махали нам, чтобы мы поскорее проезжали. Машины остановились, кто-то бросал автомобиль и выбегал, кто-то стал еще быстрее ехать. Это был хаос. Единственное, что нас радовало, что мы были уже на территории, подконтрольной Украине, что не было российских блокпостов или так называемой "ДНР".

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Так мы доехали до Запорожья, где на заправках тоже была проблема с бензином. Нам сказали, что есть ограничения на 10 л. Мы должны были доехать до Днепра, потому что нам было где остановиться там. Бензина у нас хватало, наверное, на 30 километров. То есть, у нас уже горела красная кнопка в машине.

Когда дети зашли на заправку и попросились в туалет, они сказали: "Мама, здесь так тепло и чисто". Я никогда не думала, что у меня дети такое скажут на заправке.

Когда мы подъехали заправиться, девушка спросила: "Какой бензин, сколько вам?" Она в камеру увидела, что мы из Донецкой области. Я спросила, если можно, то 40 литров, на что она ответила: "Ладно, сделаем". Нам заправили почти полный бак. Когда мы уехали, то после нас заправка просто закрылась из-за отсутствия бензина. Это был один из немногих приятных моментов того времени.

И мы в тот же день смогли доехать до Днепра и остановиться у знакомых, которые нас уже ждали, знали, что мы уже выехали и едем, переживали за нас. И так мы очутились, можно сказать, на стороне добра.

Известно ли вам, что с вашим домом сейчас? Он уцелел?

У нас была квартира и дом. В квартиру попали три снаряда. Мы знаем, что там горел наш подъезд, выгорело несколько квартир. Но наша квартира, как мы знаем, стояла без окон. Сейчас, возможно, так и стоит, если там никого не было.



Дом в Мариуполе, в котором проживала семья / Фото предоставлено Лилией

А еще мы собирались переезжать. Мы построили дом и летом собирались туда заехать. Он также пострадал – крыша и стены в дырах. Для жизни он сейчас не годится. Поэтому целого ничего не осталось на самом деле.



Дом после обстрелов, куда должна была переехать семья/ Фото предоставлено Лилией

"Одна бабушка умерла в начале войны в Мариуполе, другая – живет там до сих пор"

Что рассказывают ваши близкие, которые остались еще в Мариуполе?

Мои родители, родители мужа и моя сестра выезжали вместе. А в Мариуполе у нас осталась моя бабушка и бабушка мужа. Моя бабушка во время войны умерла, к сожалению. Соседи говорят, это произошло где-то 6 – 8 марта. Поначалу она плохо ходила. А потом, когда в дом бабушки было попадание, ее входную дверь выбило. И соседи смогли зайти и похоронили ее во дворе. Сейчас перезахоронили на кладбище.

А бабушка мужа там, в Мариуполе, сейчас. Держится, живет. Говорит, что квартира у нее целая. Из дома своего она не хочет уходить.

Знаете, большая проблема в том, что оставшиеся в Мариуполе жители информационно отрезаны от всего, что происходит в Украине. Сколько гуманитарных автобусов отправлялись в сторону Мариуполя для эвакуации и с продуктами – они ничего не знают. А им внушают, что все это разбила украинская сторона. Как говорят, если внушать человеку, что он дурак, то он таким и станет. Я думаю, если им каждый день это пропагандируют, они просто в это начали верить.



Дом, в котором проживала семья / Фото предоставлено редакции

Как вы считаете, ваш "второй" дом стал для вас сейчас действительно домом? Вам и детям уютно в новом городе?

Действительно, очень часто дети говорят, когда мы едем, о доме. Каждый вспоминает свою любимую игрушку, свою комнату. Всех домашних любимцев соседей, с которыми они гуляли. Вспоминают всех родственников: "Мама, а где тот, мама, а где тот? Мы хотим так же собраться. Мама, мы хотим домой".

А я им всегда говорю, что дом там, где семья. Неважно где. Вот если семья рядом, значит, это и есть дом.

Мы прожили в Днепре три недели. Я по профессии главный инженер организации дорожного движения. Была в декрете во время войны. В настоящее время я менеджер по работе с клиентами. Когда из Мариуполя приехали в Днепр к знакомым, нам чужие люди предложили свою пустую квартиру абсолютно бесплатно. Там мы прожили три недели. Потом решили ехать дальше, в Винницу.

Здесь жили родственники. Сначала жили с ними в доме. Сейчас переехали в квартиру и живем отдельно. И вот уже здесь больше полугода. Вы знаете, ни один город не сравнится с тем, где мы жили. Не потому, что там хуже, а потому, что он был нашим. Вот за последние пять лет Мариуполь очень сильно изменился. У нас практически все парки были реставрированы. Новые детские площадки были сделаны почти в каждом дворе. Сейчас нам этого очень не хватает.

Жизнь семьи Лилии после выезда из Мариуполя / Фото предоставлены редакции

"Не бойтесь идти вперед и оставлять то, что имеете": о важности эвакуации

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родной дом и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Хочу сказать людям, которые еще не отважились покинуть свой дом, свой город – не бойтесь! Не бойтесь идти вперед, не бойтесь оставить то, что сейчас имеете. Впереди вас ждут хорошие и добрые люди, которые помогут. Сделать первый шаг всегда непросто.

Как бы тяжело сейчас нам ни было, мы ни дня не пожалели, что это сделали. У детей есть свобода учиться, развиваться. Для таких как мы организуют бесплатные мастер-классы, бесплатный семейный отдых в лагерях, посещение спортивных и развивающих занятий. Нас принял здесь и город, и люди. Да, это не такой город, в котором мы привыкли жить. Но это хорошее место, где есть замечательные люди, жизнь, смех, свобода.

Мы уверены, что Вооруженные Силы вернут каждый сантиметр нашей земли, каждый город. Что сделаете после победы?

После победы конечно сначала буду плакать. И хотелось бы поехать в свой город, чтобы обнять близких, которые все это время оставались там по разным причинам.

Мариуполь – Город-Герой, а Украина – суверенная и единая. Вооруженные Силы защищают ее территориальную целостность и неприкосновенность. Несмотря на то, что часть украинских территорий временно оккупировали решисты, настанет день, когда в каждом уголке нашего государства будет развеваться сине-желтый флаг и будет звучать государственный гимн Украины.