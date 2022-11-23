Вместо этого осуществлять фото- или видеосъемку и выкладывать что-либо в соцсети можно только с разрешения "администрации". Этот контент оккупанты строго контролируют.

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Как работают "школы строгого режима" в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о реалиях школьного "образования" города зимой на примере школы №65. При этом подчеркнул, что ее оккупанты показательно "отремонтировали".

Обогрев классов происходит электрообогревателями. Когда их включают, по всему микрорайону выключают электричество. Так до конца учебного дня, который "разбили" на две смены,

– уточнил Андрющенко.

Дети и учителя слушают гимн России

Также советник мэра Мариуполя сообщил, что российский гауляйтер Дмитрий Бердников ввел новое обязательное правило в школах.

Каждый день дети и учителя начинают обучение из прослушивания гимна России и гимна "ДНР". Накануне принятия этого решения даже директора-коллаборанты высказались против такого "новшества". Однако оккупанты пригрозили им лишением зарплаты.

Ничего удивительного, потому что Россия – страна рабов и неучей,

– подчеркнул Андрющенко.

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