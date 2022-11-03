Также продолжают уничтожать Мариуполь. От домов до школ.

Важно Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму

Оккупанты сносят школу

В горсовете Мариуполя отметили: весной россияне безжалостно уничтожали город – дома, школы, больницы. Сейчас продолжают это делать. Но не обстрелами, а специализированной техникой.

Сносят школу №45, а вместе с ней воспоминания тысяч учеников и выпускников. Таким образом пытаются стереть следы своих военных преступлений,

– отметили в мэрии Мариуполя.

При этом украинские чиновники говорят: можно разобрать все до фундамента, но мы знаем, кто напал на нашу страну, кто взял наш город в кольцо и уничтожал его с особым садизмом. Также обещают отмщение.

В оккупированном Крыму нет ни одной украиноязычной школы

В ОП сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования.

Россия продолжает цинично игнорировать решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.

На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов.

Как россияне уничтожали украинское образование в Мариуполе