Также продолжают уничтожать Мариуполь. От домов до школ.
Важно Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму
Оккупанты сносят школу
В горсовете Мариуполя отметили: весной россияне безжалостно уничтожали город – дома, школы, больницы. Сейчас продолжают это делать. Но не обстрелами, а специализированной техникой.
Сносят школу №45, а вместе с ней воспоминания тысяч учеников и выпускников. Таким образом пытаются стереть следы своих военных преступлений,
– отметили в мэрии Мариуполя.
При этом украинские чиновники говорят: можно разобрать все до фундамента, но мы знаем, кто напал на нашу страну, кто взял наш город в кольцо и уничтожал его с особым садизмом. Также обещают отмщение.
В оккупированном Крыму нет ни одной украиноязычной школы
- В ОП сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования.
- Россия продолжает цинично игнорировать решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.
- На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов.
Как россияне уничтожали украинское образование в Мариуполе
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты устраивали "рейды" по всем учебным заведениям.
- Детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишили возможности там нормально питаться.
- Также оккупанты вывезли из всех школ остатки украинских учебников.