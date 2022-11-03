Також надалі знищують Маріуполь. Від будинків до шкіл.
Важливо Тотальне знищення: в ОП повідомили погані новини про україномовні школи у Криму
Окупанти зносять школу
У міськраді Маріуполя наголосили: весною росіяни безжально нищили місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують це робити. Але не обстрілами, а спеціалізованою технікою.
Зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників. Таким чином намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів,
– наголосили у мерії Маріуполя.
При цьому українські чиновники кажуть: можна розібрати все до фундаменту, але ми знаємо, хто напав на нашу країну, хто взяв наше місто у кільце та нищив його з особливим садизмом. Також обіцяють відплату.
В окупованому Криму немає жодної україномовної школи
- В ОП повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти.
- Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.
- На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів.
Як росіяни нищили українську освіту у Маріуполі
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти влаштовували "рейди" по всіх навчальних закладах.
- Дітей, які й так вчаться у напів зруйнованих школах, позбавили можливості там нормально харчуватися.
- також окупанти вивезли з усіх шкіл залишки українських підручників.