Так, прояви української освіти росіяни вперто знищували на окупованій з 2014 року території Донбасі та Криму. Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга розповів, чи залишились на окупованому півострові українські заклади освіти.
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Українські школи знищили
В ОП повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти. Так, Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.
На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів,
– наголосили в ОП.
За словами Сибіги, необхідно зробити все для забезпечення захисту української громади Криму, яка чекає на визволення своєї землі.
В окупованому Криму мінують школи
- Минулого місяця школи окупованого Криму часто отримували повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.
- У кримських телеграм-каналах батьки зокрема бідкалися, що повідомлення про мінування шкіл Ленінського району надходять щодня. А дітей весь час доводиться евакуйовувати.
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Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.