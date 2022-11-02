Так, прояви української освіти росіяни вперто знищували на окупованій з 2014 року території Донбасі та Криму. Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга розповів, чи залишились на окупованому півострові українські заклади освіти.

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Українські школи знищили

В ОП повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти. Так, Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.

На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів,

– наголосили в ОП.

За словами Сибіги, необхідно зробити все для забезпечення захисту української громади Криму, яка чекає на визволення своєї землі.

Зверніть увагу! Станом на початок 2020 року в анексованому Росією Криму офіційно ще була зареєстрована одна школа з вивченням української мови. Вона розташовувалась у Феодосії, повідомляв керівник "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв в інтерв'ю в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

В окупованому Криму мінують школи

Минулого місяця школи окупованого Криму часто отримували повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.

У кримських телеграм-каналах батьки зокрема бідкалися, що повідомлення про мінування шкіл Ленінського району надходять щодня. А дітей весь час доводиться евакуйовувати.

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