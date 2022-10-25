Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що кількість учнів, які вчаться очно та змішано, щоразу зростає. Так, до офлайн-формату долучилося ще понад 167 тисяч учнів, до змішаного – понад 278 тисяч школярів.

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Скільки учнів навчається в Україні

Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.

З них:

очно – понад 790 тисяч;

дистанційно – майже 2,3 мільйони;

змішано – понад 901 тисяча.

У школах при цьому відкрили понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там здобуває освіту близько 35 тисяч учнів з особливими потребами.

Також у школах та підконтрольній Україні території вчиться майже 165 тисяч школярів-переселенців та близько 98 тисяч учнів із тимчасово окупованих територій.

Скільки шкіл працює

Сергій Шкарлет додав, що навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.

у майже 3,1 тисячі – очно;

у понад 6,3 тисячі – онлайн;

у близько 3,5 тисячі – у змішаному форматі.

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Як зараз триває навчання у школах України