Три ворожі ракети влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку. Вибухи у той же день зранку пролунали й у Ковелі. Через атаки у цих містах почалися проблеми зі світлом та водою.

Важливо Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати

Як вчитимуться школярі на Волині

  • Ковель

Через проблеми зі світлом у Ковелі запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.

Також з 24 жовтня у Ковелі не працюють дитсадки і гуртки.

За словами чиновниці, на першому місці – здоров'я і життя дітей.

  • Луцьк

У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.

Удари по Волині 22 жовтня: коротко

  • Окупанти влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку.
  • Пів міста залишилося від'єднаним від електропостачання.
  • Людей закликали зробити запаси води.
  • Пошкоджено цивільний будинок і одна людина отримала опіки.
  • Також був "приліт" у місті Ковель.
  • Там світла може не буде декілька днів.
  • Під час другої повітряної тривоги росіяни завдали повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Волині.
  • Внаслідок цього удару постраждалих не було.

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Як вчитимуться діти у Рівному

  • Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Вони мали відпочивати аж взимку. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив.
  • Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.