Сьогодні Росія завдала масованих ракетних обстрілів по Україні. Основна ціль атаки – руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури. І у кількох регіонах росіяни таки влучили в об'єкти енергетики. Що відомо про наслідки ворожої атаки та де сьогодні можуть вимкнути світло читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Під ударом – критична інфраструктура: перші подробиці про прильоти у Луцьку та Рівному

Через обстріли у багатьох регіонах зникло світло, є постраждалі

У Рівному окупанти поцілили в об'єкт енергетики. Хоч ППО збила частину ракет, на жаль, є влучання. У місті зникли світло, вода, мобільний зв'язок та радіомовлення. На місці влучання почалась сильна пожежа, яку намагались загасити рятувальники. За попередньою інформацією, минулося без жертв, хоч є пошкодження цивільних будинків. За кілька годин у деяких районах міста відновили електроенергію, ремонт триває.

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що:

подекуди вже відновили роботу світлофорів та працюють регулювальники;

тролейбуси не курсують;

світло вже увімкнули від вулиці Данила Галицького до Енергетиків, у мікрорайоні "Ювілейний": на Вербова, Макарова, князя Острозького;

від підстанції "Південна": вулиці від Данила Галицького до вулиці Енергетиків, Степана Бандери, Казимира Любомирського (Лермонтова).

Недостатня напруга в електромережах! Прохання не вмикати електроприладів, окрім зарядних пристроїв та засобів зв'язку!

– написав мер міста.

Він пояснив, що ситуація з водою складна, тож її подаватимуть з пониженим тиском до того часу, поки повністю не відновлять електропостачання.

Також окупанти влучили в енергетичний об'єкт у Луцьку. Пів міста залишилося від'єднаним від електропостачання. Людей закликали зробити запаси води. Відомо, що пошкоджено цивільний будинок і одна людина отримала опіки. Також був "приліт" у місті Ковель на Волині. Там світла може не буде декілька днів. Тому не працюватимуть школи та дитячі садочки.

Пізніше, під час другої повітряної тривоги, росіяни завдали повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Волині. За попередньою інформацією, внаслідок цього удару постраждалих немає.

На Хмельниччині теж є влучання по об'єктах регіону. Є прильоти в Хмельницькому та Шепетівському районах. В цих районах зникло світло, а жителів області закликали зробити запаси води. За попередньою інформацією, жертв та поранених немає, проте у деяких будинках пошкоджено вікна. Ремонтні бригади енергетиків та комунальників взялися лагодити світло, аварійне живлення з'явиться впродовж дня. Спершу заживляють критичну інфраструктуру, потім населення. Але зауважте, що після аварійного заживлення з електроенергією можливі перебої.

Також росіяни завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. У декількох населених пунктах району відсутнє світло. На жаль, є три цивільних людини постраждали.

У Миколаївській області росіяни уразили 2 об'єкти критичної інфраструктури. У місті зникало світло. Проте, станом на 16:43 22 жовтня електрику та мобільний зв'язок відновили.

На Кіровоградщині окупанти завдали ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Жителів регіону попередили, що внаслідок цього у них можуть виникати перебої з електроенергією. Підприємства, заклади громадського харчування і жителів області закликали суттєво скоротити споживання електроенергії.

Енергетики працюють, щоб відновити світло в оселях 62 тисячі абонентів. Влада області закликала людей економити електрику, адже від цього залежить стабільність подачі води, тепла та світла.

Зверніть увагу! В Укренерго попередили, що масштаб пошкоджень внаслідок сьогоднішніх обстрілів такий же або може перевищувати наслідки атак 10 – 12 жовтня. Мешканців України вкотре закликали економити електроенергію та не використовувати енергоємні прилади.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

У яких областях може зникнути електроенергія

Через руйнування енергетичної інфраструктури та зростання рівня споживання електроенергії, Укренерго вимушене ввести обмеження енергопостачання у деяких областях:

Тож, окрім регіонів, які нині зазнали руйнувань інфраструктури, відключення світла можливі у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Одеській областях. Людей закликали використовувати електроенергію максимально економно.

До теми Де у Києві не буде світла: опублікували графік відключень

Деякі залізничні ділянки знеструмлені: які потяги можуть курсувати з затримкою

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, деякі ділянки лишаються знеструмленими, тож поїзди слідують під резервними тепловозами.

З-поміж 55 поїздів, які наразі в дорозі, із затримкою на пів години прямують рейси:

№81 Київ — Ужгород;

№1 Харків — Івано-Франківськ;

№119 Запоріжжя — Львів;

№755 Київ — Луцьк.

Довідка. За вчасністю руху вашого рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалів Укрзалізниці доступні у застосунку та чат-боті.

Робота ППО допомогла уникнути ще більших руйнувань

Росіяни атакували значно більше регіонів, проте завдяки старанням протиповітряної оборони багатьох прильотів вдалося уникнути:

Про роботу ППО повідомляли на Львівщині.

Також ворожу ракету збили у Чернівецькій області.

Частину ракет збили й на Одещині, зокрема у мережі оприлюднили яскраве відео, як український винищувач їх знищує.

Також кілька ворожих ракет, які тримали курс на столицю, збили на Київщині.

Згодом повідомили, що під час масштабної повітряної тривоги ворог атакував українські міста щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 та з акваторії Чорного моря.

З району Волгодонська Ростовської області вороги випустили 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555), а з Чорного моря зробили 16 пусків крилатими ракетами "Калібр". Нашим захисникам вдалося збити 18 крилатих ракет.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна витримає удари Росії по інфраструктурі. Він наголосив, що терористичні атаки ворога не змінять ситуацію на фронті та не змусять українців відмовлятися від звільнення своїх територій. Навпаки – "це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь".

Заступник Андрія Єрмака Михайло Подоляк повідомив, що ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях,

– написав заступник глави ОП.

Михайло Подоляк пояснив, що єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – це швидко передати Україні протиповітряні системи та ракети до них.

До теми – деталі нинішнього обстрілу Заходу України: дивіться відео