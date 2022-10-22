Ремонтні бригади приступлять до відновлення, щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

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Вимушені відключення світла

Повідомили, що масштаби пошкоджень можуть бути серйозні. Тому застосували вимушені обмеження енергопостачання:

у Києві та Київській області,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській областях.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені.

Необхідно економити електрику

Диспетчери "Укренерго" можуть тимчасово обмежувати електропостачання для споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і туди неможливо доставити більше електроенергії через руйнування електромереж.

Тому людей просять ощадливо використовувати світло впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання:

з 6:00 до 11:00,

з 17:00 до 23:00.

Закликають не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнути зайве освітлення та перенести прання на нічні години. Це дозволить спеціалістам якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи.

Масована ракетна атака: що відомо

Вранці 22 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по низці регіонів. Зокрема, влучили по об'єктах інфраструктури у Луцьку та Ковелі.

"Прильоти" були у Рівному та Хмельницькому. В усіх трьох регіонах – перебої зі світлом та водою.

У Львівській та Чернівецькій області спрацювала ППО. Крім того, сили ППО збили 5 ракет, які летіли на Київ.

Також у важливі об'єкти енергетики влучили у Кіровоградській та Одеській областях.

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