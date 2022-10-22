Про "прильоти" повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Він зазначив, що в частині міста відсутня електроенергія. Чиновник попросив людей зробити запаси води. Рятувальники вже працюють на місці.

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У Луцьку є постраждалий

Ударна хвиля пошкодила приватний будинок. Поліщук додав, що одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Про вибухи у Луцьку повідомили близько 09:00 під час повітряної тривоги. Жителі зазначали, що зникло світло, а над містом здійнявся дим. Глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив, що в окремих населених пунктах зникло світло та вода, погіршився зв'язок. Він закликав людей зберігати спокій та залишатись в укриттях.

Крім того, вибухи лунали у Ковелі. Міський голова Ігор Чайка також попросив мешканців запастись водою та зарядити всі пристрої. Енергетики працюють.

"Прильоти" у Рівному

Мер Рівного Олександр Третяк також повідомив про "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури міста.

Чиновник доручив направити комунальників для ліквідації наслідків ракетного удару. У медичних закладах міста вже розгорнули пункти надання допомоги. Жителів прилеглих територій евакуювали в безпечні місця. За словами Третяка, з ними проводять роботу психологи. Попередньо, без жертв. Енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль попередив, що проїзд вулицею Млинівська у Рівному обмежений. Також перекрили Луцьке кільце. Відтак транспорт прямує з вулиці Князя Володимира на вулицю Білу, і з Золотіївського мосту. Посадовець попросив водіїв обирати альтернативні маршрути.

Вибухи в інших містах

У Хмельницькій області також є влучання. В обласному центрі зникло світло.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працювала ППО.

Ще одну ракету збили над Чернівецькою областю. Уламки впали в озеро.

Крім того, ППО збила 5 ракет, що летіли на Київ.

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