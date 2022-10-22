О "прилетах" сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Он отметил, что в части города отсутствует электроэнергия.

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Чиновник попросил людей сделать запасы воды. Спасатели уже трудятся на месте.

Поврежден частный дом

Ударная волна повредила частный дом. Полищук добавил, что одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет.

О взрывах в Луцке сообщили около 09:00 во время воздушной тревоги. Жители отмечали, что пропал свет, а над городом поднялся дым. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил, что в отдельных населенных пунктах погас свет и вода, ухудшилась связь. Он призвал людей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Кроме того, взрывы раздавались в Ковеле. Городской голова Игорь Чайка также попросил жителей запастись водой и зарядить все устройства. Энергетики работают.

"Прилеты" в Ровно

Мэр Ровно Александр Третяк также сообщил о "прилетах" по объекту критической инфраструктуры города.

Чиновник поручил направить коммунальщиков для ликвидации последствий ракетного удара. В медицинских учреждениях города уже развернули пункты оказания помощи. Жителей прилегающих территорий эвакуировали в безопасные места. По словам Третьяка, с ними проводят работу психологи. Предварительно, без жертв. Энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль предупредил, что проезд по улице Млиновская в Ровно ограничен. Также перекрыли Луцкое кольцо. Транспорт следует с улицы Князя Владимира на улицу Белую, и с Золотовского моста. Чиновник попросил водителей выбирать альтернативные маршруты.

Взрывы в других городах

В Хмельницкой области также есть попадания. В областном центре пропал свет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работала ПВО.

Еще одну ракету сбили над Черновицкой областью. Обломки упали в озеро.

Кроме того, ПВО сбила 5 ракет, летевших на Киев.

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