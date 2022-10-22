Главы западных областей настойчиво просили людей оставаться в укрытиях из-за ракетной опасности, передает 24 канал.

Важно По всей территории Украины – тревога: на Киевщине – работает ПВО, в Одесской области – взрывы

Взрывы на Западе

О взрывах в Хмельницком сообщил мэр Александр Симчишин. Глава ОВА Сергей Гамалий предупредил, что враг продолжает ракетный обстрел области. Поэтому людям следует быть осторожными. Впоследствии он констатировал, что были попадания.

Такое же сообщение появилось от мэра Луцка Игоря Полищука. В телеграм-каналах отмечают, что над Луцком поднялся дым, в городе – перебои с электричеством. Отмечают, что в Хмельницком также пропал свет.

На Ровненщине тоже прогремели взрывы. "Суспільне" пишет, что часть пользователей информируют о перебоях со светом и водой. Мэр Ровно Александр Третьяк предупредил, что есть угрозы. Он призвал людей быть в укрытиях.

Кроме того, в сети сообщают о взрывах в Ковеле, в Волынской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работала ПВО. Детали предоставят впоследствии.

Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что повреждений объектов и домов граждан нет.

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что в соседних областях возникли проблемы с электроснабжением. Он попросил жителей подготовить все необходимое на случай аварийного выключения света.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика Тернопольского горсовета

Взрывы в Одесской и Киевской областях

Также утром сообщали о взрыве в Одесской области. Спикер ОВА Сергей Братчук просил жителей не покидать укрытий и не мешать работе ПВО. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, вероятно, в Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры.

О работе ПВО сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он напомнил, чтобы жители не снимали на видео и не фотографировали работу сил противовоздушной обороны.

Реакция Офиса Президента

У Зеленского отреагировали на массированный обстрел украинских городов. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина выдержит очередные ракетные обстрелы от террористов.

Он добавил, что мечта россиян о проблемах в тылу и прекращения освобождения территорий Украины – инфантильная, поскольку мы будем давать еще более сильный ответ.

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