Главы западных областей настойчиво просили людей оставаться в укрытиях из-за ракетной опасности, передает 24 канал.
Важно По всей территории Украины – тревога: на Киевщине – работает ПВО, в Одесской области – взрывы
Взрывы на Западе
- О взрывах в Хмельницком сообщил мэр Александр Симчишин. Глава ОВА Сергей Гамалий предупредил, что враг продолжает ракетный обстрел области. Поэтому людям следует быть осторожными. Впоследствии он констатировал, что были попадания.
- Такое же сообщение появилось от мэра Луцка Игоря Полищука. В телеграм-каналах отмечают, что над Луцком поднялся дым, в городе – перебои с электричеством. Отмечают, что в Хмельницком также пропал свет.
- На Ровненщине тоже прогремели взрывы. "Суспільне" пишет, что часть пользователей информируют о перебоях со светом и водой. Мэр Ровно Александр Третьяк предупредил, что есть угрозы. Он призвал людей быть в укрытиях.
- Кроме того, в сети сообщают о взрывах в Ковеле, в Волынской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работала ПВО. Детали предоставят впоследствии.
Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что повреждений объектов и домов граждан нет.
Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что в соседних областях возникли проблемы с электроснабжением. Он попросил жителей подготовить все необходимое на случай аварийного выключения света.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика Тернопольского горсовета
Взрывы в Одесской и Киевской областях
Также утром сообщали о взрыве в Одесской области. Спикер ОВА Сергей Братчук просил жителей не покидать укрытий и не мешать работе ПВО. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, вероятно, в Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры.
О работе ПВО сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он напомнил, чтобы жители не снимали на видео и не фотографировали работу сил противовоздушной обороны.
Реакция Офиса Президента
У Зеленского отреагировали на массированный обстрел украинских городов. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина выдержит очередные ракетные обстрелы от террористов.
Он добавил, что мечта россиян о проблемах в тылу и прекращения освобождения территорий Украины – инфантильная, поскольку мы будем давать еще более сильный ответ.
Может заинтересовать – какая ситуация на фронте, сводка Генштаба: видео