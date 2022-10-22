Уже второй раз за эти сутки часть Украины срывают с кроватей воздушные тревоги. Напоминаем, что риск ракетных и артиллерийских ударов все еще очень высок. Также враг может атаковать дронами-камикадзе. Не игнорируйте сирены и собственную безопасность. По состоянию на 11:00 сигнал об отбое раздался почти во всех областях.

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В каких областях завыли сирены

Харьковская (с 06:59);

Полтавская (с 06.59);

Черниговская (с 07:00);

Сумская (с 07:00);

Донецкая (с 07:02);

Николаевская (с 07:21);

Херсонская (с 07:22);

Запорожская (с 07:31);

Днепропетровская (с 07:31);

Винницкая (с 07:32);

Черкасская (с 07:33);

Кировоградская (с 07:33);

Житомирская (с 07:33);

Киевская (с 07:34, а сам Киев – с 07:31).



Карта воздушных тревог на 07:40 / Скриншот карты

Уже в 07:41 поступило сообщение о воздушной тревоге в Одесской области. А в 07:52 карта сирен продолжила "краснеть". Об угрозе возможной атаки известили также жителей Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областей. Вскоре к ним присоединились Волынская и Ровенская области. По состоянию на 07:55 сирены завыли по всей территории нашей страны .

Доподлинно непонятно, какого рода угроза ожидает украинцев. Враг мог просто поднять в небо стратегическую авиацию. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что сначала воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Не исключаем также возможность атак дронами-камикадзе. Какой бы ни была угроза – оставайтесь в укрытиях. Это может спасти вам жизнь.

Уже в 07:56, когда карта воздушных тревог была красной по всей территории Украины, поступило сообщение от телеграмм-канала monitor . В нем говорилось о возможном запуске:

ракет по стратегической авиации в режиме радиомолчания

или сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

В сети также сообщают о запуске ракет бомбардировщиком Ту-160. Сейчас в небе над Россией находятся сразу 9 таких самолетов, которые могут в любой момент нанести удар.

В Днепре раздались взрывы

Отметим, что глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук обратился к жителям области. Он попросил их оставаться в укрытиях, ведь существует угроза ракетного удара. Добавим, что чиновник никогда просто так не нагнетает панику, хотя в области сирены раздаются по несколько раз в день. И уже в 07:47 в сети появилось сообщение о том, что в Днепре раздавались взрывы. Впрочем, доподлинно неизвестно, была ли это работа ПВО или прилет вражеской ракеты.

Об угрозе ракетного удара сообщил также глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус. Соответствующее предупреждение появилось в телеграмме в 08:15. Вскоре поступила информация о том, что в области работала ПВО.

В 08.35 также появились сведения о взрыве в Одесской области. Спикер ОВА Сергей Братчук попросил жителей не покидать укрытий и не мешать работе ПВО. Кроме того, он отметил важность того, что нельзя распространять дезинформацию. В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил о том, что в Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры.

Сработала ПВО также в Киевской области. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба . Он напомнил о том, чтобы жители не снимали видео и не фотографировали работу сил противовоздушной обороны. Соответствующий контент, если попадает в сеть, может сыграть на руку врагу.

Начальник главного управления Нацполиции Андрей Небытов в 09:33 сообщил, что "только что над одним из районов Киевской области сбили ракету". Он отметил, что удалось избежать пострадавших и разрушений. Обломки вражеского снаряда упали на территорию лесного массива.



Над Киевщиной сбили ракету врага / Фото с телеграмма Небытова

Обратилась к жителям Ивано-Франковской области глава ОВА Светлана Онищук . Их она также предупредила о возможной ракетной атаке. Так что попросила не покидать укрытий. Кроме того, она призвала избежать фиксации возможных прилетов и распространения предположений, касающихся ракетных ударов.

В 08:58 поступило сообщение от главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия . Он отметил, что в области раздались взрывы. Также в телеграмм-каналах начала распространяться информация, что в некоторых районах областного центра исчезла электроэнергия.

Вскоре корреспонденты Суспільного рассказали, что в Луцке прогремели несколько взрывов.