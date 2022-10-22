Чимало з них українські винищувачі знищили. Один із таких моментів потрапив на відео. Його опублікував український активіст Сергій Стерненко.
Головне Масований обстріл України, Росія готує Херсон до вуличних боїв: хронологія 241 дня війни
На кадрах видно як наші винищувачі летять та знищують російські ракети, які, ймовірно, могли б потрапити по мирному населенню міст України.
Як українські винищувачі знищували ракети ворога: відео
Втрати ворога станом на 22 жовтня
Російська армія зазнає все більших втрат на полі бою в Україні. Станом на 22 жовтня ЗСУ ліквідували 67 070 російських військових, лише за минулу добу – близько 320 російських військових. Чималі втрати ворога і у військовій техніці:
- танків – 2 579,
- бойових броньованих машин – 5 266,
- артилерійських систем – 1 653,
- РСЗВ – 373,
- засоби ППО – 189,
- літаків – 270,
- гелікоптерів – 243,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341,
- крилаті ракети – 329,
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 021,
- спеціальна техніка – 148.
Водночас у Генштабі підкреслили, що дані уточнюються, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій.
До теми – що відбувається на фронті у 241 день війни: дивіться відео