Чимало з них українські винищувачі знищили. Один із таких моментів потрапив на відео. Його опублікував український активіст Сергій Стерненко.

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На кадрах видно як наші винищувачі летять та знищують російські ракети, які, ймовірно, могли б потрапити по мирному населенню міст України.

Як українські винищувачі знищували ракети ворога: відео

Втрати ворога станом на 22 жовтня

Російська армія зазнає все більших втрат на полі бою в Україні. Станом на 22 жовтня ЗСУ ліквідували 67 070 російських військових, лише за минулу добу – близько 320 російських військових. Чималі втрати ворога і у військовій техніці:

танків – 2 579,

бойових броньованих машин – 5 266,

артилерійських систем – 1 653,

РСЗВ – 373,

засоби ППО – 189,

літаків – 270,

гелікоптерів – 243,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341,

крилаті ракети – 329,

кораблі та катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 021,

спеціальна техніка – 148.

Водночас у Генштабі підкреслили, що дані уточнюються, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій.

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