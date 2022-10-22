Многие из них украинские истребители уничтожили. Один из таких моментов попал на видео. Его опубликовал украинский активист Сергей Стерненко.

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На кадрах видно, как наши истребители летят и уничтожают российские ракеты, которые, вероятно, могли бы попасть по мирному населению городов Украины.

Как украинские истребители уничтожали ракеты врага

Потери врага по состоянию на 22 октября

Российская армия несет все большие потери на поле боя в Украине. По состоянию на 22 октября ВСУ ликвидировали 67 070 российских военных, только за минувшие сутки – около 320 российских военных. Немалые потери врага и в военной технике:

танков – 2 579,

боевых бронированных машин – 5 266,

артиллерийских систем – 1 653,

РСЗО – 373,

средства ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 243,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 341,

крылатые ракеты – 329,

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 021,

специальная техника – 148.

В то же время в Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, поскольку трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий.

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