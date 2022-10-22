За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 320 российских военных. В Генштабе уточнили, что данные уточняются, поскольку сложно вести точный подсчет во время активных боевых действий. Поэтому потери личного состава оккупантов могут быть еще больше.

Уничтоженная техника российских захватчиков

В целом с 24 февраля и по состоянию на утро 22 октября российские вооруженные силы в полномасштабной войне против Украины потеряли:

танков – 2 579,

боевых бронированных машин – 5 266,

артиллерийских систем – 1 653,

РСЗО – 373,

средства ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 243,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 341,

крылатые ракеты – 329,

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 021,

специальная техника – 148.

Потери врага за прошедшие сутки

За прошедшие сутки россияне потеряли по меньшей мере 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РЗСВ, 1 самолет, 16 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.



Потери врага 22 октября / Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали об успехах ВСУ

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 3 позиций ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 врага, артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.

Подразделения ПВО по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".

Этой ночью в Николаевской области сбили 10 дронов-камикадзе, а в Кировоградской области – 1. Они атаковали Юг Украины.