За розпорядженням НЕК Укренерго, о 08:38 у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. У ДТЕК Київські електромережі опублікували простий графік адрес.

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Де у Києві вимикатимуть електроенергію

Усіх споживачів електроенергії Києва розділили на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.

Графік відключень світла у Києві:

Відключення можуть бути довшими, ніж 4 години

У компанії наголосили, що докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Проте в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім довший проміжок часу.

У деяких регіонах вимкнуть електропостачання


Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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