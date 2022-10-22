За розпорядженням НЕК Укренерго, о 08:38 у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. У ДТЕК Київські електромережі опублікували простий графік адрес.
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Де у Києві вимикатимуть електроенергію
Усіх споживачів електроенергії Києва розділили на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.
Графік відключень світла у Києві:
Відключення можуть бути довшими, ніж 4 години
У компанії наголосили, що докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Проте в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім довший проміжок часу.
У деяких регіонах вимкнуть електропостачання
- Сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Україні. Уражені об'єкти енергетики у Луцьку та Рівному. Через це у багатьох регіонах вимушені ще більше заощаджувати електроенергію.
- Крім цього, у трьох регіонах значно зріс рівень постачання електрики. Мовиться про Київ, Київську область та Чернігівщину. Тож Укренерго тимчасово обмежує споживання електроенергії для цих областей.
- Зауважте, що величина обмеження буде значно меншою ніж та, яка застосовувалася 21 жовтня.
Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал
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