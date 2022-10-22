За розпорядженням НЕК Укренерго, о 08:38 у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. У ДТЕК Київські електромережі опублікували простий графік адрес.

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Де у Києві вимикатимуть електроенергію

Усіх споживачів електроенергії Києва розділили на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.

Зверніть увагу! Тепер не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку і побачити час потенційного відключення електроенергії впродовж дня та тижня. Перевірити, чи буде у вас відключення світла, можна за посиланням.

Графік відключень світла у Києві:

Відключення можуть бути довшими, ніж 4 години

У компанії наголосили, що докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Проте в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім довший проміжок часу.

У деяких регіонах вимкнуть електропостачання

Сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Україні. Уражені об'єкти енергетики у Луцьку та Рівному. Через це у багатьох регіонах вимушені ще більше заощаджувати електроенергію.

Крім цього, у трьох регіонах значно зріс рівень постачання електрики. Мовиться про Київ, Київську область та Чернігівщину. Тож Укренерго тимчасово обмежує споживання електроенергії для цих областей.

Зауважте, що величина обмеження буде значно меншою ніж та, яка застосовувалася 21 жовтня.



Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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