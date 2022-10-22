У кількох областях України попередили про відключення світла

Так, 22 жовтня зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Укренерго тимчасово обмежує споживання електроенергії.

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Водночас зазначається, що величина обмеження зараз значно менша ніж та, що застосовувалася 21 жовтня.

Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками,

– йдеться у повідомленні.

Диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів тоді, коли в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані руйнування.

При цьому українців закликають розумно споживати електроенергію та економити в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00). Це допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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