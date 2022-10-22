В нескольких областях Украины предупредили об отключении света

Так, 22 октября с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Потому Укрэнерго временно ограничивает потребление электроэнергии.

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В то же время отмечается, что величина ограничения сейчас значительно меньше, чем применялась 21 октября.

Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

– говорится в сообщении.

Диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей тогда, когда в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных разрушений.

При этом украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и экономить в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00). Это поможет снизить риски принудительных отключений потребителей.

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