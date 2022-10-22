Сегодня Россия нанесла массированные ракетные обстрелы по Украине. Основная цель атаки – разрушение объектов энергетической инфраструктуры. И в нескольких регионах россияне попали в объекты энергетики. Что известно о последствиях вражеской атаки и где сегодня могут выключить свет читайте в материале 24 канала.

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Из-за обстрелов во многих регионах пропал свет, есть пострадавшие

В Ровно оккупанты попали в объект энергетики. Хотя ПВО сбила часть ракет, к сожалению, есть попадания. В городе исчезли свет, вода, мобильная связь и радиовещание. На месте попадания начался сильный пожар, который пытались потушить спасатели. По предварительной информации, обошлось без жертв, хотя есть повреждения гражданских домов. Через несколько часов в некоторых районах города возобновили электроэнергию, ремонт продолжается.

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что:

кое-где уже возобновили работу светофоров и работают регуляторы;

троллейбусы не курсируют;

свет уже включили от улицы Даниила Галицкого до Энергетиков, в микрорайоне "Юбилейный": на Вербовой, Макаровой, князя Острожского;

от подстанции "Южная": улицы от Даниила Галицкого до улицы Энергетиков, Степана Бандеры, Казимира Любомирского (Лермонтова).

Недостаточное напряжение в электросетях! Просьба не включать электроприборы, кроме зарядных устройств и средств связи!

– написал мэр города.

Он пояснил, что ситуация с водой сложная, поэтому ее будут подавать с пониженным давлением до тех пор, пока полностью не возобновят электроснабжение.

Также оккупанты попали в энергетический объект в Луцке. Половина города осталось отсоединенным от электроснабжения. Людей призвали сделать запасы воды. Известно, что поврежден гражданский дом и один человек получил ожоги. Также был "прилет" в городе Ковель на Волыни. Там света может быть не несколько дней. Поэтому не будут работать школы и детские сады.

Позже, во время второй воздушной тревоги, россияне нанесли повторный удар по объекту энергетической инфраструктуры на Волыни. По предварительной информации, в результате этого удара пострадавших нет.

В Хмельницкой области тоже есть попадание тоже есть попадания по объектам региона. Есть прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. В этих районах исчез свет, а жителей области призвали сделать запасы воды. По предварительной информации, жертв и раненых нет. Ремонтные бригады энергетиков и коммунальщиков принялись чинить свет, аварийное питание появится в течение дня. Сначала питают критическую инфраструктуру, потом население. Но заметьте, что после аварийного заживления с электроэнергией возможны перебои.

Также россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В нескольких населенных пунктах района отсутствует свет. К сожалению, есть 3 пострадавших гражданских.

В Николаевской области россияне поразили 2 объекта критической инфраструктуры. В городе исчез свет. Однако по состоянию на 16:43 22 октября электричество и мобильная связь возобновили.

В Кировоградской области оккупанты нанесли удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах. Жителей региона предупредили, что вследствие этого у них могут возникать перебои с электроэнергией. Предприятия, заведения общественного питания и жителей области призвали существенно сократить потребление электроэнергии.

Энергетики работают, чтобы восстановить свет в домах 62 тысяч абонентов. Власти области призвали людей экономить электричество, ведь от этого зависит стабильность подачи воды, тепла и света.

Обратите внимание! В Укрэнерго предупредили, что масштаб повреждений в результате сегодняшних обстрелов такой же или может превышать последствия атак 10 – 12 октября. Жителей Украины в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы.



Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

Почти 3 миллиона граждан без электричества

Вечером 22 октября советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате массированного ракетного обстрела около 2,7 миллиона граждан остались без электроэнергии. Однако благодаря усилиям специалистов к вечеру эта цифра уменьшилась вдвое.

Действительно большие разрушения. Я не хотел бы акцентировать именно на конкретных объектах, в какой они области, в каком они состоянии и так далее. Хотелось бы сказать единственное: по состоянию на 11 часов утра было отключено 2 миллиона 700 тысяч абонентов от электроэнергии, и уже в 19 часов эта цифра уменьшилась вдвое,

– сообщил Тимошенко.

Советник главы ОП подчеркнул, что специалисты будут работать круглосуточно для того, чтобы полностью восстановить электроснабжение.

Также Тимошенко отметил, что россияне пытаются сделать блэкаут в Украине, поэтому призвал всех минимизировать использование электроэнергии.

В то же время, мэр Ковеля Игорь Чайка сообщил, что после ракетных ударов жители города могут на несколько дней остаться без электричества, ведь россияне разрушили электроподстанцию. Однако специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в городе.

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Некоторые железнодорожные участки обесточены: какие поезда могут курсировать с задержкой

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры, некоторые участки остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами.

Среди 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 Киев – Ужгород;

№1 Харьков – Ивано-Франковск;

№119 Запорожье – Львов;

№755 Киев — Луцк.

Справка. За своевременностью движения вашего рейса можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалов Укрзализныци доступны в приложении и чат-боте.

Работа ПВО помогла избежать еще больших разрушений

Россияне атаковали значительно больше регионов, однако благодаря стараниям противовоздушной обороны многих прилетов удалось избежать:

О работе ПВО сообщали во Львовской области.

Также вражескую ракету сбили в Черновицкой области.

Часть ракет сбили и в Одесской области, в частности в сети обнародовали яркое видео, как украинский истребитель их уничтожает.

Также несколько вражеских ракет, которые держали курс на столицу, сбили в Киевской области.

Впоследствии сообщили, что во время масштабной воздушной тревоги враг атаковал украинские города по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 и из акватории Черного моря.

Из района Волгодонска Ростовской области враги выпустили 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555), а из Черного моря произвели 16 пусков крылатыми ракетами "Калибр". Нашим защитникам удалось сбить 18 крылатых ракет.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина выдержит удары России по инфраструктуре. Он подчеркнул, что террористические атаки врага не изменят ситуацию на фронте и не заставят украинцев отказываться от освобождения своих территорий. Наоборот – "это значит, что будем давать еще более сильный ответ".

Заместитель Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил, что ударами по критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах,

– написал заместитель главы ОП.

Михаил Подоляк пояснил, что единственный способ остановить гуманитарную катастрофу – быстро передать Украине противовоздушные системы и ракеты к ним.

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