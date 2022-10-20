Так, у Рівному школярі восени не підуть на канікули. Вони відпочиватимуть аж взимку.

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Як вчитимуться школярі у Рівному

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії.

Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно,

– поінформували у мерії Рівного.

Як розповів начальник міського управління освіти Богдан Турович, рішення ухвалили на спільній нараді із директорами шкіл. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.

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