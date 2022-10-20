У нашій державі навіть вимушено вдалися до аварійних відключень електроенергії. Усе задля того, аби енергосистема нашої країни "не впала".
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У Львові змінюють графік канікул у школах
У Львові також вдаються до вимушених заходів. Так, вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію.
Пропонуватимемо нашим школам перенести на пізніше осінні канікули,
– повідомив очільник міського управління освіти Андрій Закалюк.
За його словами, наразі умови сприяють продовженню повноцінного навчання. Тож є змога зекономити світло і таку можливість потрібно використати.
Як триває навчання на Львівщині
На Львівщині з 17 жовтня школярі повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
До слова, Львівська область не входить до списку регіонів, у яких школи на 100% готові до зими.
Загалом до опалювального сезону в Україні готові школи на 92%. На 100% – у 12 областях України та у Києві.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.