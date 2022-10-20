В нашем государстве даже вынужденно прибегли к аварийным отключениям электроэнергии. Все для того, чтобы энергосистема нашей страны "не упала".

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Во Львове меняют график каникул в школах

Во Львове также прибегают к вынужденным мерам. Так, решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе хотят частично сэкономить электроэнергию.

Будем предлагать нашим школам перенести попозже осенние каникулы,

– сообщил глава городского управления образования Андрей Закалюк. По его словам, в настоящее время условия способствуют продолжению полноценного обучения. Есть возможность сэкономить свет и такую возможность нужно использовать. Что любопытно! В прошлые годы осенние каникулы в школах начинались в конце октября – начале ноября.

Как продолжается обучение во Львовской области

Во Львовской области с 17 октября школьники вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

К слову, Львовская область не входит в список регионов, где школы на 100% готовы к зиме.

В общей сложности к отопительному сезону в Украине готовы школы на 92%. На 100% – в 12 областях Украины и в Киеве.

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Как сейчас учатся дети в Украине