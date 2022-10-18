Вынуждены изменить формат обучения школьников, в частности, в Чернигове. Начальник городского управления образования Василий Билогура рассказал, что изменения вступят в силу уже 18 октября.
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Как будут учиться дети в Чернигове
Так, с 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение. Дети будут учиться онлайн, по словам чиновника, до конца недели. После этого они планово уходят на каникулы.
Это решение связано с длительной продолжительностью воздушных тревог в городе,
– уточнил Билогура.
Он добавил, что такая ситуация усложняет организацию обучения в школах.
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