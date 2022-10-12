Из-за сложной энергетической ситуации, возникшей в результате ударов России, детей и студентов в разных регионах Украины временно перевели на онлайн-обучение.

Однако глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что школьники во Львовской области возвращаются к очной учебе.

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Как будут учиться школьники во Львовской области

По словам руководителя Львовщины, с понедельника, 17 октября, школьники в области возвращаются к очному обучению. Решение уже приняли.

Дети – наше будущее. Эта война должна закончиться на нашем поколении,

– отметил Козицкий.

Как учатся дети и студенты во Львове

На этой неделе, по словам мэра города Андрея Садового, детсады во Львове работают в формате дежурных групп.

Коммунальные школы, кружки и секции продолжают онлайн-обучение. При этом учителя находятся в учебных заведениях. Если родителям не с кем оставить ребенка, могут отвести его в школу.

Такой формат обучения будет продолжаться до конца этой недели. Как дети будут учиться дальше, власти города сообщат в пятницу, 14 октября.

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