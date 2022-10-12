Из-за сложной энергетической ситуации, возникшей в результате ударов России, детей и студентов в разных регионах Украины временно перевели на онлайн-обучение.
Однако глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что школьники во Львовской области возвращаются к очной учебе.
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Как будут учиться школьники во Львовской области
По словам руководителя Львовщины, с понедельника, 17 октября, школьники в области возвращаются к очному обучению. Решение уже приняли.
Дети – наше будущее. Эта война должна закончиться на нашем поколении,
– отметил Козицкий.
Как учатся дети и студенты во Львове
На этой неделе, по словам мэра города Андрея Садового, детсады во Львове работают в формате дежурных групп.
Коммунальные школы, кружки и секции продолжают онлайн-обучение. При этом учителя находятся в учебных заведениях. Если родителям не с кем оставить ребенка, могут отвести его в школу.
Такой формат обучения будет продолжаться до конца этой недели. Как дети будут учиться дальше, власти города сообщат в пятницу, 14 октября.
Враг два дня подряд атаковал Львов
- Российские военные атаковали Львов утром 10 октября во время массового обстрела Украины. В результате обстрела во Львове исчез свет, а также были проблемы со связью. Из-за отсутствия электроэнергии была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий информировал, что враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет. Часть из них ликвидировала ПВО. Часть ракет все-таки ударила по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины.
- По состоянию на утро 11 октября во Львове на 100% возобновили поставки воды и электричества. Также весь общественный транспорт, в том числе трамваи и троллейбусы, выехали на свои маршруты.
- Однако 11 октября львовяне снова услышали взрывы. Враг поразил 4 подстанции. По словам главы ОВА Максима Козицкого, 2 из них уничтожены полностью.
- Ремонт этих объектов продлится несколько месяцев, уточнил мэр Львова Андрей Садовый.
Важно Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян
Какая сейчас ситуация в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.