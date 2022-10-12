Через складну енергетичну ситуацію, яка виникла внаслідок ударів Росії, дітей та студентів у різних регіонах України тимчасово перевели на онлайн-навчання.
Однак очільник Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі національного телемарафону розповів, що школярі на Львівщині повертаються до очного навчання.
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Як вчитимуться школярі на Львівщині
За словами керівника Львівщини, з понеділка, 17 жовтня, школярі в області повертаються до очного навчання. Рішення вже ухвалили.
Діти – наше майбутнє. Ця війна має закінчитися на нашому поколінні,
– зазначив Козицький.
Як вчаться діти та студенти у Львові
Цього тижня, за словами мера міста Андрія Садового, дитсадки у Львові працюють у форматі чергових груп.
Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебувають у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи.
Такий формат навчання триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня.
Ворог два дні поспіль атакував Львів
- Російські військові атакували Львів зранку 10 жовтня під час масового обстрілу України. Унаслідок обстрілу у Львові зникло світло, а також були проблеми зі зв'язком. Через відсутність електроенергії було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький інформував, що ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет. Частину з них ліквідувала ППО. Частина ракет все ж вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини.
- Станом на ранок 11 жовтня у Львові на 100% відновили постачання води та електрики. Також увесь громадський транспорт зокрема й трамваї та тролейбуси, виїхали на свої маршрути.
- Однак 11 жовтня львів'яни знову почули вибухи. Ворог уразив 4 підстанції. За словами голови ОВА Максима Козицького, 2 з них знищені повністю.
- Ремонт цих об'єктів триватиме кілька місяців, уточнив мер Львова Андрій Садовий.
Важливо Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян
Яка зараз ситуація в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.