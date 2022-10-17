Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что за время полномасштабной войны Россия убила несколько сотен детей в Украине. Также уничтожила более 2,5 тысяч учебных заведений.
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Сколько убила детей и уничтожила учебных заведений
По состоянию на утро 17 октября в Украине, по словам Бабака, более 2600 учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов россиян. Из них – 323 разрушены полностью.
Также, добавил глава профильного комитета ВРУ, погибли более 420 детей. Еще более 800 получили ранения.
Россия за два дня разрушила почти 40 учебных заведений
На их восстановление срочно требуются средства. Правительство уже планирует выделить деньги. В первую очередь нужно остеклить окна и отремонтировать крыши в этих учебных заведениях.
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Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожил агрессор
- Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
- Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
- Из-за ракетного удара России 10 октября также сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской Дом учителя.
- Россияне уничтожили также офис Национального антарктического научного центра.
- В Киеве также повреждены три школы, детский сад и два заведения внешкольного образования.