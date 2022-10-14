Важно Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян
Как будут учиться дети в Украине на следующей неделе
На сегодняшний день все учебные заведения Украины работают дистанционно. Со следующей недели форму обучения – онлайн, офлайн или смешанная – будет определять местная власть и директора школ. Окончательное решение, по словам Витренко, примет областная военная администрация, учитывая ситуацию с безопасностью на территории региона.
В Сумской области дети идут на каникулы
Также заместитель главы МОН рассказал, что Сумская область подверглась массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением. В учебных заведениях Сумской области вводят досрочные каникулы.
Введут ли каникулы в школах Украины
Витренко при этом добавил, что решение о введении досрочных каникул и продлении онлайн-обучения будут принимать местные власти.
Самое важное для нас – жизнь детей и учителей,
– подчеркнул замминистра.
Каникулы, по его словам, будут введены в каждой школе индивидуально – в соответствии с утвержденными графиками.
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