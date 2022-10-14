Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга рассказал, что в МОН уже приняли решение о форме обучения в учебных заведениях Украины. Однако окончательное решение – за местными властями.

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Как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

На сегодняшний день все учебные заведения Украины работают дистанционно. Со следующей недели форму обучения – онлайн, офлайн или смешанная – будет определять местная власть и директора школ. Окончательное решение, по словам Витренко, примет областная военная администрация, учитывая ситуацию с безопасностью на территории региона.

В Сумской области дети идут на каникулы

Также заместитель главы МОН рассказал, что Сумская область подверглась массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением. В учебных заведениях Сумской области вводят досрочные каникулы.

Введут ли каникулы в школах Украины

Витренко при этом добавил, что решение о введении досрочных каникул и продлении онлайн-обучения будут принимать местные власти.

Самое важное для нас – жизнь детей и учителей,

– подчеркнул замминистра.

Каникулы, по его словам, будут введены в каждой школе индивидуально – в соответствии с утвержденными графиками.

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