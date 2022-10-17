Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак розповів, що за час повномасштабної війни Росія вбила кілька сотень дітей в Україні. Також понищила понад 2,5 тисячі навчальних закладів.
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Скільки вбила дітей та понищила навчальних закладів Росія
Станом на ранок 17 жовтня в Україні, за словами Бабака, понад 2600 закладів освіти постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів росіян. З них – 323 зруйновані повністю.
Також, додав очільник профільного комітету ВРУ, загинуло понад 420 дітей. Ще понад 800 дістали поранення.
Росія за два дні зруйнувала майже 40 закладів освіти
На їхнє відновлення терміново потрібні кошти. Уряд вже планує виділити гроші. Першочергово треба засклити вікна й відремонтувати дахи у цих закладах освіти.
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Які ще заклади освіти у Києві понищив агресор
- Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу університету вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
- Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.
- Через ракетний удар Росії 10 жовтня також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський Будинок учителя.
- Росіяни понищили також офіс Національного антарктичного наукового центру.
- У Києві також пошкоджені три школи, дитячий садочок та два заклади позашкільної освіти.