Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак розповів, що за час повномасштабної війни Росія вбила кілька сотень дітей в Україні. Також понищила понад 2,5 тисячі навчальних закладів.

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Скільки вбила дітей та понищила навчальних закладів Росія

Станом на ранок 17 жовтня в Україні, за словами Бабака, понад 2600 закладів освіти постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів росіян. З них – 323 зруйновані повністю.

Також, додав очільник профільного комітету ВРУ, загинуло понад 420 дітей. Ще понад 800 дістали поранення.

Важливо! Це платформа, на якій можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, – сhildrenofwar.gov.ua.

Росія за два дні зруйнувала майже 40 закладів освіти

Унаслідок російських масованих ракетних атак 10 – 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень 38 закладів освіти, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

На їхнє відновлення терміново потрібні кошти. Уряд вже планує виділити гроші. Першочергово треба засклити вікна й відремонтувати дахи у цих закладах освіти.

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