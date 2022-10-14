Так, під час ракетного терору України Росією зазнав ушкоджень і офіс Національного антарктичного наукового центру в центрі Києва. На щастя, ніхто із працівників не постраждав.
Читайте Через обстріли Росії пошкоджені бібліотека, університет Шевченка та Будинок учителя у Києві
Росіяни понищили офіс Національного антарктичного центру
Фахівці центру змогли потрапити до офісу лише 12 жовтня. Там вони побачили, що потужна вибухова хвиля вибила усі вікна будівлі. У внутрішніх бетонних перегородках – тріщини. Також розбиті групові портрети українських антарктичних експедицій. Дані на серверах та унікальні паперові архіви при цьому збереглися.
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" уже повідомили усі антарктичні станції про руйнування офісу центру. Усе задля того, аби сповістити міжнародну спільноту про черговий доказ воєнних злочинів росіян.
На сьогодні співробітники центру працюють онлайн.
Як зараз виглядає офіс Національного антарктичного наукового центру
Як зараз виглядає офіс Національного антарктичного наукового центру / фото МОН
Які ще заклади освіти у Києві понищені через ракетний удар Росії 10 жовтня
- Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу Київського національного університету імені вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
- Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.
- Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Через ракетний удар Росії також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
"Тримаймося": в університеті Шевченка показали наслідки ракетного удару
Ракетний обстріл Києва: коротко
- Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.
- Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.
- У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
- За даними української розвідки, ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.
- Російські ракети зокрема пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці. Університет перевели на дистанційку.
- Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, руйнувань зазнали також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
- У Києві, до слова, впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.