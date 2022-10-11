У столиці України також пошкоджено чимало закладів освіти, культури та об'єктів інфраструктури. Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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Як виглядає університет Шевченка після російської атаки

Приміщення університету зазнало значних руйнувань. Фото наслідків влучання ракет по центру Києва оприлюднив Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Як видно з оприлюднених фото, у приміщеннях Жовтого корпусу Київського національного університету імені вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.

Так виглядає університет Шевченка після російської атаки 10 жовтня



Університет Шевченка після російської атаки / фото вишу

Як би важко не було, ми вистоїмо. З нами Бог, з нами правда,

– наголошують в університеті.

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Ракетний обстріл Києва: коротко