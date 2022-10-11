У столиці України також пошкоджено чимало закладів освіти, культури та об'єктів інфраструктури. Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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Як виглядає університет Шевченка після російської атаки
Приміщення університету зазнало значних руйнувань. Фото наслідків влучання ракет по центру Києва оприлюднив Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.
Як видно з оприлюднених фото, у приміщеннях Жовтого корпусу Київського національного університету імені вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.
Так виглядає університет Шевченка після російської атаки 10 жовтня
Університет Шевченка після російської атаки / фото вишу
Як би важко не було, ми вистоїмо. З нами Бог, з нами правда,
– наголошують в університеті.
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Ракетний обстріл Києва: коротко
- Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.
- Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.
- У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
- За даними української розвідки, ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.
- Російські ракети зокрема пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці. Університет перевели на дистанційку.
- Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, руйнувань зазнали також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
- Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор Олег Сербін розповів, що на відновлення бібліотеки потрібні значні кошти. До нього уже звернулося багато волонтерів і благодійників. Вони пропонували допомогу. Однак інформацію про те, як можна допомогти, оприлюднять згодом.
- У Києві, до слова, впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.